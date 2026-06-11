鉅亨網記者魏志豪 新竹 2026-06-11 12:03

電源管理 IC 廠致新 (8081-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長吳錦川會後受訪鬆口表示，公司會陸續開始漲價。一改先前不當漲價出頭鳥的說法，也是睽違三年後再度漲價，坦言現階段成熟製程產能相當緊缺，明年產能得去「跪求」，也看到供給缺口越來越大，且缺貨情況將一路延續至明、後年。

吳錦川說，此次產業缺貨並非單純需求暴增，而是 AI、記憶體等高階應用快速吸走晶圓與封測產能，形成明顯的生產排擠效應，導致成熟製程與相關零組件供給吃緊，而公司最大挑戰不是需求，而是「怎麼去追產能」，甚至形容明年產能要去「跪求」才拿得到。

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吳錦川指出，目前缺貨情況確實越來越明顯，觀察晶圓廠、封測廠交期拉長，就代表產能真的滿載，若工廠沒有滿載，產品從進線到出貨不會無故拖延，現在交期拉長，反映供應端確實吃緊。

他進一步說明，這一波供不應求與 2021 年疫情期間不同。當時主要是居家辦公、終端需求快速拉升造成全面缺貨；這次則是 AI 與記憶體相關產品快速擴產，晶圓、封裝、測試資源被大量吸走，導致其他產品即使需求沒有大幅增加，也因供應端被排擠而出現短缺。

吳錦川指出，供應商若要新蓋產能，通常會優先投資報酬率最高的產品，不會優先投入成熟、低毛利應用，因此成熟製程的供給壓力短期難以快速解除。他也直言，現在公司跟供應商談的重點已不是價格，而是產能。

他強調，對致新而言，只要拿得到的產能就一定賣得掉，因為目前市場仍處於供不應求狀態。公司每年都需要更多產能支撐業績成長，若沒有產能，就沒有營收成長空間，因此接下來必須向供應商清楚交代終端客戶、產品需求與成長動能，爭取供應商採信並分配更多產能。