鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-11 11:34

星宇航空 (2646-TW) 近期拿下航空業最高榮譽 SKYTRAX 五星航空認證，為連續第二次獲肯定，展現在全球高端航空市場中的競爭力和品牌實力，星宇於官方社群平台同步發布影片，感謝每一位星宇人的全力付出，展現從地面到高空的每一個服務細節。

星宇航空於 2025 年開航滿五年即首度取得五星航空評級，成為全球少數可在短時間內獲此殊榮的航空公司，今年再度成功蟬聯，星宇航空執行長翟健華說，這是非常重要的里程碑，代表團隊自開航以來始終堅持的服務精神與品質標準受到國際肯定。

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翟健華表示，由衷感謝旅客一路以來的支持，以及每一位同仁在第一線與幕後的努力，未來星宇將持續精進服務品質，讓每一段旅程都成為令人難忘的飛行體驗。

圖：星宇航空提供。

SKYTRAX 執行長 Edward Plaisted 表示，星宇獨具特色的 Galactic 品牌概念，完整落實於客艙設計、服務文化、機上餐飲和數位體驗等各項環節，為全艙等旅客打造一致且精緻的高端飛行體驗。

此外，星宇客艙組員專業、細膩且恰到好處的服務表現，也持續成為品牌的重要亮點之一。

星宇航空近年於國際間持續獲得高度肯定，除了甫獲 Airline Ratings 7-Star Plus 最頂級飛安認證、全球最佳航空公司第五名。

SKYTRAX 是國際航空評鑑調查機構，被譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比，範圍涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務、餐飲品質等面向，目前全球僅有 10 家航空公司獲此殊榮。

星宇也將於 6 月 1 日正式開航首條韓國航線「台北 / 台中 - 釜山」、8 月 1 日開航首條歐洲航線「台北－布拉格」，為全球布局再創重要里程碑。