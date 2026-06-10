鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-10 13:18

據研調機構 SemiAnalysis 報告指出，以其在上周在台北國際電腦展 (Computex 2026) 跟業界人士的交流結果，CPO 的相關產品出貨時程恐面臨延期，甚至延至 2028 、2029 年後。

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據研調報告，CPO 出貨量面臨下調風險，主要是受光引擎連接良率影響，加上維修成本經濟性較高等因素所影響，讓為台廠產量出貨仍有限。

另近日財經媒體體謝金河也在其臉書上指出，目前台廠光通訊股價跑得比基本面快太多，「恐無天險可守」，也示警股價有過高疑慮。