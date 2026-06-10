鉅亨網記者黃皓宸 台北
半導體研調機構指出，據上周在 Computex (台北電腦展)2026 與廠商交流下，認為矽光子共同封裝 (CPO) 相關產品推出時程恐延期出貨時間，明 (2027) 年產品出貨量低於預期時間，也讓今 (10) 日光通訊概念股集體臉綠，包括聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW) 等 7 檔開低走低，盤中紛紛亮燈跌停。
據研調機構 SemiAnalysis 報告指出，以其在上周在台北國際電腦展 (Computex 2026) 跟業界人士的交流結果，CPO 的相關產品出貨時程恐面臨延期，甚至延至 2028 、2029 年後。
據研調報告，CPO 出貨量面臨下調風險，主要是受光引擎連接良率影響，加上維修成本經濟性較高等因素所影響，讓為台廠產量出貨仍有限。
受利空消息影響，也讓今日矽光子概念股遭高檔獲利賣壓，包括聯亞、波若威、華星光、上銓 (3363-TW)、統新 (6426-TW)、前鼎 (4908-TW)、環宇 - KY(4991-TW)，盤中跌幅加劇亮燈跌停，其他如光聖 (6442-TW)、光環 (3234-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聯鈞 (3450-TW) 也下跌超過半根停板。
另近日財經媒體體謝金河也在其臉書上指出，目前台廠光通訊股價跑得比基本面快太多，「恐無天險可守」，也示警股價有過高疑慮。
面對光通訊族群修正，法人表示，操作上建議避免盲目追空或承接，耐心等待止跌訊號或技術面築底帶量上攻再介入，長線投資者可持續關注 CPO 技術進展與今年下半年營運展望，留意指標股股東會或法說會訊息，以判斷基本面變化。
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