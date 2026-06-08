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〈焦點股〉光通訊漲多「恐無天險可守」矽光族群重災區逾10檔亮燈跌停

鉅亨網記者黃皓宸 台北

受美股上周五修正，台股今 (8) 日受權值股下殺影響，一度重挫超過 2,600 點，包括電子、傳產、金融無一倖免，加上美國光通訊邁威爾 (MRVL-US)、博通 (AVGO-US) 股價爆跌，財經媒體人謝金河也表示，光通訊漲多遭賣壓恐「無天險可守」。光通訊股今日多檔開盤遭賣壓跌停，包括聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW) 等矽光指標股，超過 10 檔於早盤開盤後，隨即亮燈跌停板。

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大盤修正遭無差別重殺 ，矽光族群臉綠多檔亮燈跌停。(圖：shutterstock)

盤面上，包括上詮 (3363-TW)、聯亞、眾達 - KY(4977-TW)、前鼎 (4908-TW)、華星光 (4979-TW)、統新 (6426-TW)、聯鈞 (3450-TW)、光聖、波若威、光環 (3234-TW)、東典光電 (6588-TW) 紛紛遭到下殺跌停。其中聯鈞、光聖股價因近期波動劇烈，也遭關禁閉處置。


謝金河在臉書上提醒，此次美國科技股回檔為漲多釋放能量的下跌，和基本面連結較小，光通訊股的修正也會很猛烈。

謝金河指出，包括上周 6 月 5 日如 Lumentum(LITE-US) 跌 8.62%、Coherent(COHR-US) 跌 10.64%、AAOI 也跌 12.78%，跌勢一定衝擊日本的古河電工，住友電工及藤昌，台廠光通訊股價因跑得比基本面快太多，恐無天險可守！

法人表示，觀察在 AI 算力需求提高，加上新客戶、新品陸續推出下，矽光族群包括聯亞、光聖、華星光、波若威、聯鈞等下半年營運業績有望較上半年成長。但也提醒，受市場資金吹捧影響，多檔個股本益比過高，若市場出現劇烈振福，相關個股將遭優先獲利賣壓大砍。

法人指出，隨著 AI 算力需求快速攀升，高速資料傳輸成為產業發展關鍵，帶動矽光子與共同封裝光學技術加速發展。業界也估今 (2026) 年至 2027 年將是矽光產品進入規模量產的重要時點，有望帶動全球光通訊市場進入新一波成長循環。


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聯亞2495-6.03%
東典103-5.50%
聯鈞461-7.98%
統新215-6.32%
華星光537-9.90%
前鼎204-9.93%
眾達-KY180.5-9.98%
上詮829-8.70%
光聖1970-4.14%
波若威955-6.37%
光環124-0.80%
魯門特姆控股863.66-8.62%
博通385.73-7.92%
邁威爾科技263.47-16.7%
連貫375.4767-11.0%

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