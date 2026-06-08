〈焦點股〉光通訊漲多「恐無天險可守」矽光族群重災區逾10檔亮燈跌停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-08 12:09

大盤修正遭無差別重殺 ，矽光族群臉綠多檔亮燈跌停。(圖：shutterstock)

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謝金河在臉書上提醒，此次美國科技股回檔為漲多釋放能量的下跌，和基本面連結較小，光通訊股的修正也會很猛烈。

謝金河指出，包括上周 6 月 5 日如 Lumentum(LITE-US) 跌 8.62%、Coherent(COHR-US) 跌 10.64%、AAOI 也跌 12.78%，跌勢一定衝擊日本的古河電工，住友電工及藤昌，台廠光通訊股價因跑得比基本面快太多，恐無天險可守！

法人表示，觀察在 AI 算力需求提高，加上新客戶、新品陸續推出下，矽光族群包括聯亞、光聖、華星光、波若威、聯鈞等下半年營運業績有望較上半年成長。但也提醒，受市場資金吹捧影響，多檔個股本益比過高，若市場出現劇烈振福，相關個股將遭優先獲利賣壓大砍。