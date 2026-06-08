〈焦點股〉光通訊漲多「恐無天險可守」矽光族群重災區逾10檔亮燈跌停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
受美股上周五修正，台股今 (8) 日受權值股下殺影響，一度重挫超過 2,600 點，包括電子、傳產、金融無一倖免，加上美國光通訊邁威爾 (MRVL-US)、博通 (AVGO-US) 股價爆跌，財經媒體人謝金河也表示，光通訊漲多遭賣壓恐「無天險可守」。光通訊股今日多檔開盤遭賣壓跌停，包括聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW) 等矽光指標股，超過 10 檔於早盤開盤後，隨即亮燈跌停板。
盤面上，包括上詮 (3363-TW)、聯亞、眾達 - KY(4977-TW)、前鼎 (4908-TW)、華星光 (4979-TW)、統新 (6426-TW)、聯鈞 (3450-TW)、光聖、波若威、光環 (3234-TW)、東典光電 (6588-TW) 紛紛遭到下殺跌停。其中聯鈞、光聖股價因近期波動劇烈，也遭關禁閉處置。
謝金河在臉書上提醒，此次美國科技股回檔為漲多釋放能量的下跌，和基本面連結較小，光通訊股的修正也會很猛烈。
謝金河指出，包括上周 6 月 5 日如 Lumentum(LITE-US) 跌 8.62%、Coherent(COHR-US) 跌 10.64%、AAOI 也跌 12.78%，跌勢一定衝擊日本的古河電工，住友電工及藤昌，台廠光通訊股價因跑得比基本面快太多，恐無天險可守！
法人表示，觀察在 AI 算力需求提高，加上新客戶、新品陸續推出下，矽光族群包括聯亞、光聖、華星光、波若威、聯鈞等下半年營運業績有望較上半年成長。但也提醒，受市場資金吹捧影響，多檔個股本益比過高，若市場出現劇烈振福，相關個股將遭優先獲利賣壓大砍。
法人指出，隨著 AI 算力需求快速攀升，高速資料傳輸成為產業發展關鍵，帶動矽光子與共同封裝光學技術加速發展。業界也估今 (2026) 年至 2027 年將是矽光產品進入規模量產的重要時點，有望帶動全球光通訊市場進入新一波成長循環。
- 有錢景!黃仁勳:應該「盡可能、持續」用銅
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 欣銓AI、矽光子雙箭齊發 盧志遠：未來數年將投資上百億元
- 《價值型投資 最新產業研究報告》聯鈞（3450-TW）矽光子與擴產效應，AI光通訊需求營運爆發
- AI新十大建設研討會登場 國科會：持續強化量子運算、矽光子讓台灣AI算力持續發展
- AI資料傳輸量引爆光通訊需求，矽光子與三五族迎倍數成長：聯亞、環宇-KY、IET-KY、全新
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇