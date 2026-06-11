亞力在手訂單超過130億元 看好半導體訂單年增3成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-11 11:52

重電廠亞力 (1514-TW) 今 (11) 日召開股東會，副董事長暨總經理鄭朝彬指出，目前亞力在手訂單超過 130 億元，今年三大成長動能包括半導體、AI 以及強韌電網計畫，其中，半導體動能最為強勁，預估今年半導體相關訂單有望年增 3 成。

亞力董事長宋和業(右)、副董事長暨總經理鄭朝彬(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

鄭朝彬表示，半導體為今年亞力最主要的成長動力，2025 年半導體相關訂單已成長超過 5 成，成長動能延續，今年前 5 個月出貨已年增 1 倍，下半年仍有許多專案正在洽談中，部分訂單更已接至 2027 年，客戶包括新加坡、台灣、美國與日本。整體而言，認為今年不會輸給去年，半導體訂單有望年增 3 成。

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鄭朝彬也補充，晶圓半導體廠在美國亞利桑那二期新廠已開始拉貨，出貨總金額約 1 億元，亞力陸續分批出貨。另外，亞力今年在美國設立子公司，未來晶圓半導體大廠三期的訂單，將直接由子公司直接承接。

第二大動能則是來自 AI 產業，鄭朝彬指出，雖然目前 AI 相關營收規模不及半導體，但認為今年成長幅度很高，主要來自美國及南美洲的訂單，預期今年訂單將翻倍成長，出貨上則配合客戶工程進度，但至少年增 5 成。

第三大動能來自強韌電網計畫，鄭朝彬表示，亞力已取得 LNG 電廠訂單，包括通宵與大林電廠，總金額約 15 億元，明後年將進入銷貨高峰，未來也將持續接單。此外，亞力也取得台南環保型 GIS 變電站訂單，與外商合作夥伴共同提供 GIS，訂單金額約 1 億元，預計年底開始交貨。

除三大成長動能，亞力也積極搶攻軌道建設的商機，今年初與日本信號團隊取得「第三代中央行車控制系統 (CTC) 的建置」，專案金額 48.56 億，其中，亞力負責全島電力監控系統 (SCADA) 及新舊 CTC 系統的切換，預計提供約 14 億的產品與服務。

為因應未來強勁需求，亞力也在桃園楊梅廠附近租地 4000 坪，主要作為變壓器成本加工，以及成本周轉空間。