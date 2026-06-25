鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-25 16:03

台亞強攻第三代半導體不打價格戰 兩大子公司下半年接棒登資本市場。(圖：台亞提供)

台亞去年個體稅後淨損約 12.6 億元，其中高達 9.67 億元源自認列子公司的初期投資與研發布局。去年集團整體研發費用達到 5.72 億元，較前一年大幅成長，除了專注於第三代半導體外，也持續探索非侵入式血糖檢測等前瞻感測領域。

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集團孵化小金雞策略已迎來收割期，星亞視覺去年表現極為亮眼，每股稅後盈餘高達 4.22 元並成功完成公開發行。和亞智慧去年每股稅後盈餘亦達 2.81 元，日前順利通過櫃買中心審議，預計最快將於今年下半年正式掛牌。

面對中國廠商近年在第三代半導體產能的快速擴張，台亞集團明確拒絕陷入價格戰紅海，選擇堅守技術差異化的高階製程路線。旗下強攻碳化矽領域的積亞半導體，去年折舊費用較前一年大幅倍增至 3.65 億元，代表最先進的長晶及製造設備已全面就位並運轉。

強攻 8 吋氮化鎵市場的冠亞半導體，去年投入了高達近 2.93 億元的研發費用。隨著相關技術紅利陸續釋放，預估今年下半年營運量能將顯著展現。

針對 114 年度財報中董事平均酬金增加的議題，李國光主動說明指出，為了提升獨立董事的客觀監督職能，並使酬金與公司獲利脫鉤，113 年下半年已將獨立董事酬勞調整為薪資制。因為 114 年度首度完整認列 12 個月報酬，才導致比較基期不同的帳面增幅假象。

李國光特別點出，公司面臨虧損時一般董事並未領取任何酬勞，以此落實薪酬與經營績效的緊密連動。未來台亞將持續以最高標準落實公司治理，期望與全體股東共創長遠價值。