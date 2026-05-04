鉅亨網記者劉玟妤 台北
重電廠亞力 (1514-TW) 持續受惠台電強韌電網計畫，加上打入半導體建廠供應鏈，近期成功搶進輝達 (NVDA-US) 轉投資的中南美洲 AIDC 專案，且開始出貨，整體在手訂單上修至 120 億元，激勵亞力今 (4) 日亮燈漲停，一舉攻上季線。
亞力今天早盤以 113 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 121 元，一舉站回 5 日在與季線，排隊委買單超過 7000 張，成交量則超過 5000 張。至於三大法人籌碼動向，上周三大法人合計買超 387 張。
亞力除有台電強韌電網的穩定挹注，最大營運亮點在於積極搶進半導體建廠商機，半導體相關營收比重提升至 25%，亞力也觀察，近期多家半導體大廠在美國、日本、新加坡及德國等地皆有擴廠計劃，公司身為重要設備供應商，自然變壓器及配電盤陸續銷往海外，帶動外銷業績大幅成長。
今天重電族群表現皆亮眼，東元 (1504-TW) 同樣漲停鎖住 68.6 元，士電 (1503-TW)、華城 (1519-TW) 漲逾半根停板，中興電 (1513-TW) 也有超過 4% 的漲幅。
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