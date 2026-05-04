鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-04 11:32

重電廠亞力 (1514-TW) 持續受惠台電強韌電網計畫，加上打入半導體建廠供應鏈，近期成功搶進輝達 (NVDA-US) 轉投資的中南美洲 AIDC 專案，且開始出貨，整體在手訂單上修至 120 億元，激勵亞力今 (4) 日亮燈漲停，一舉攻上季線。

亞力搶進輝達轉投資AIDC案，亮燈漲停攻季線。(鉅亨網資料照)

亞力今天早盤以 113 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 121 元，一舉站回 5 日在與季線，排隊委買單超過 7000 張，成交量則超過 5000 張。至於三大法人籌碼動向，上周三大法人合計買超 387 張。

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