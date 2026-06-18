鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-18 14:19

威盛 (2388-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長陳文琦指出，AI 帶動的產業需求已形成「科技大海嘯」，強調現在還看不到浪尖在哪，不僅推升半導體供應鏈全面吃緊，公司也已取得 3 奈米 ASIC 相關案件，同時，威盛近年大舉整合光通訊資源，也卡位感測器、VCSEL 到 AI 所需的光通訊技術，瞄準 AI 光通訊商機。

陳文琦指出，目前產業供應鏈緊缺程度是他從業以來少見，甚至比疫情期間更嚴重，原因並非單一環節供應不足，而是 AI 需求過於強勁，導致「幾乎什麼都缺」，坦言雖然短期供應鏈仍有挑戰，但從長期來看，AI 帶來的龐大需求與應用機會仍讓公司對未來展望保持樂觀。

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談及 AI ASIC 發展趨勢，陳文琦表示，不只是 Google，全球大型科技公司都正積極投入 ASIC 與 AI 專用晶片開發，從過去以 CPU、GPU 為主，逐步走向 TPU、APU 等針對 AI 最佳化架構，而這項趨勢已經確立，而 AI 資本支出規模更是前所未見，將持續帶動半導體產業需求成長。

除了 ASIC 布局外，威盛也正加速切入 AI 光通訊市場。陳文琦指出，隨著 AI 運算規模快速擴張，資料中心面臨頻寬與功耗雙重挑戰，光通訊將成為未來關鍵技術之一，無論是 AI 應用端或 AI 核心基礎建設，都需要更高速且更低功耗的傳輸方案，因此公司對光通訊未來發展高度看好，將持續加大投入力道。

事實上，威盛近年已積極整合集團光通訊資源。公司先於 2025 年成立微捷創研，隨後斥資 923.4 萬美元、約新台幣 2.92 億元，取得蘋果供應鏈德國 TRUMPF Photonic Components GmbH 的消費性感測器事業相關營運資產，切入光感測技術領域。

今年威盛再增資微捷創研 10 億元，並透過換股方式整合具備 VCSEL (垂直共振腔面射型雷射) 製造技術的華立捷，藉此掌握從 IC 設計、光元件開發到製造生產的一條龍能力。市場認為，此舉有助於威盛建立完整光電技術平台，並進一步切入 AI 資料中心、高速光傳輸及矽光子等新興商機。