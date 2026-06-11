鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-11 15:00

《路透社》報導，AI 熱潮已推動全球股市創下歷史新高，科技巨頭正投入數千億美元發展新技術，而消費者、勞工與企業則開始面對由 ChatGPT、Claude 等 AI 工具所引發的存在性問題。

部分分析師認為，人工智慧將提升生產力並提高企業獲利能力。但也有人警告，一個由 AI 驅動的大規模失業反烏托邦 (dystopia) 可能正在形成，部分產業甚至可能完全消失。

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同時，市場對馬斯克 (Elon Musk) 旗下 SpaceX 的投資熱情已達白熱化程度，市場正等待預計於周四下午進行的 IPO。

AI 交易熱潮推升股市

由 AI 驅動的漲勢協助全球股市創下歷史新高，抵消了伊朗戰爭帶來的風險。

光是輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 一家公司，自 2022 年底以來股價便已飆升超過 1,300%。其季財報被視為衡量整體 AI 敘事的重要指標，投資人對其關注程度幾乎與部分經濟數據相當。

這不只是在美國。歐洲科技股，包括晶片製造設備龍頭 ASML 已升至 2000 年以來最高水準。南韓股市目前也接近歷史高點。

同時，SK 海力士與美光 (Micron Technology)(MU-US) 市值也多次進出「一兆美元俱樂部」。隨著 SpaceX 等未來新上市公司加入，這個俱樂部的成員數量可能進一步增加。

不意外的是，科技股飆漲也引發了市場對泡沫的擔憂。若泡沫破裂，股市可能出現大幅修正。

投資人開始挑選贏家

投資人正逐漸區分哪些公司能夠受惠於這股長期趨勢，以及哪些公司的商業模式可能遭到顛覆甚至被取代。

軟體與數據分析公司在 2 月曾出現一波下跌，因 Anthropic 推出一款新的 AI 工具，引發投資人擔憂。如今這些股票正逐步回升。

企業採用 AI 的速度至關重要，因為這將有助於判斷 AI 對生產力提升與就業市場的實際影響。

目前為止，AI 的實際影響仍相對有限。

不過，美國人口普查局的《企業趨勢與展望調查》(Business Trends and Outlook Survey) 已成為觀察企業採用 AI 情況的即時指標。而美國所發生的變化，也可能預示其他已開發經濟體未來將出現的趨勢。

隨著更多勞工將 AI 納入工作流程，甚至可能取代部分人力需求，人們開始質疑這將如何影響就業市場。許多企業已經將 AI 列為裁員的原因之一。

AI 基礎設施資本支出熱潮

支撐 AI 發展所需基礎設施的建設競賽已經展開。摩根士丹利預估，大型科技公司將在 2025 至 2028 年間投入 3 兆美元，用於全球資料中心擴建。

龐大的資料中心投資正在支撐經濟成長，尤其是在美國。然而，DC Byte 資料顯示，多個主要國家的資料中心專案仍處於早期階段。例如，在其追蹤的 679 個美國資料中心專案中，約有 68% 尚未開始動工。此數據包含所有資料中心專案，而不僅限於 AI 用途。

越來越多資料中心建設是透過舉債融資進行，這也引發市場對金融穩定風險的擔憂。

現在就需要更多電力

資料中心建設熱潮正推動全球電力需求以前所未見的速度增長。由於各地電網老化與供電能力有限，許多專案正面臨電力瓶頸問題。

除了導致部分專案延後，以及迫使資料中心提升營運彈性之外，這波需求激增也引發對環境衝擊以及消費者電價上漲的擔憂。