永久免費！美團AI瀏覽器Tabbit 1.0 內建10餘款頂尖模型當「打工仔」

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 16:50

美團週二 (9 日) 發佈 AI 瀏覽器 Tabbit 正式版 V1.0，距 3 月 2 日開放公測正好過去 100 天，並宣布 Tabbit 標準版將永久保持免費，專業版定價為每周 9.9 元(人民幣)，面向更高頻使用對話、生圖和智慧體任務的使用者。

這使 Tabbit 進入一個更現實的階段。過去一年，AI 應用從早期拉新和免費試用，逐漸轉向商業化驗證。與傳統互聯網產品不同，AI 應用的用戶增長並不自然帶來成本攤薄。

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Tabbit 選擇的路徑，是先保留免費入口，再向重度用戶收費。免費版仍提供對話、生圖和智慧體任務額度，額度用盡後用戶可繼續使用一款指定的低成本模型。 專業版則提供更高額度及更多能力。

按照 Tabbit 公佈的方案，專業版定價為每周 9.9 元，低於目前多數主流 AI 產品的訂閱價格。

GN06 負責人劉炯在記者會上指出，這一定價並非短期補貼或促銷策略，未來是否調整，將取決於模型調用成本、使用者使用強度等因素

按照 Tabbit 公佈的方案，專業版定價為每周 9.9 元，低於目前多數主流 AI 產品的訂閱價格。

Tabbit V1.0 不僅承諾核心功能永久免費，更一口氣接入國內 10 餘款重量級大模型，試圖把「全能 Agent(智能代理)」直接塞進你每天最常用的上網工具裡。

Tabbit 自今年 3 月 2 日開放公測至今正好 100 天，累計迭代 12 個版本。劉炯透露，這款產品「活得非常健康」，收穫不少用戶好評，被稱為「Windows 上最好看的瀏覽器」、「務實又低門檻的頂級模型入口」。

與多數「傳統瀏覽器＋AI 側邊欄」疊加邏輯不同，Tabbit 將大模型問答、搜尋、Agent 自動化打包進原生操作環境。Tabbit 既能像一般瀏覽器一樣開標籤頁、存書籤，也能直接操作網頁、生成 PDF/PPT/Excel/Word，還能呼叫「妙招廣場」裡 300 多款現成 Agent 技能，幫用戶幹活。

Tabbit 目前支援 DeepSeek、LongCat、GLM、Kimi、MiniMax、Doubao、Qwen 等國內領先模型，並具備「多選模型」功能。同一個問題，可同時讓 5 個模型回答，再由 AI 幫你對比總結。

喚醒 AI 也很直覺，可開新分頁對話、從右上角側邊欄喚起，也能在網頁中劃詞、截圖精準提問。

更關鍵的是，Tabbit 會記住你反覆提到的偏好、背景與計畫。長對話可壓縮成「長期記憶」，跨對話召回，新對話也能接得上舊習慣。

在美團內部基準測試中，從 V0.23 到 V1.0，網頁操作任務成功率從 61% 提升至 70%，總評分從 65.0 漲到 94.3。Agent 運行環境也升級：頁面快照、DOM 理解、多步任務規劃增強，且在雲端執行，不會亂塞檔案到你的電腦。

一般白領上班族平均每週超過 66 小時泡在瀏覽器裡，文檔、會議、郵件、數據全在網頁。現有 AI 工具常需要「跨視窗複製貼上」，上下文搬來搬去，注意力耗損大。

Tabbit 的邏輯是：瀏覽器天然知道你開了哪些標籤、收藏了什麼、正在讀哪頁，AI 與人共享環境，可基於當前網頁直接行動。它的收藏夾甚至會保存整頁內容，網頁失效也能讀，後續對話可直接引用全文。

劉炯解釋，傳統瀏覽器殼子定型了，但網頁複雜度飆升；AI 生成的應用、文檔、工具，落地載體多半是網頁，「瀏覽器非但沒過時，反而因 AI 更重要」。

Tabbit V1.0 標準版核心功能永久免費，每週免費額度約可進行 1000 次對話、生成 50 張配圖、跑完 10 個 Agent 任務，或撰寫 100 篇千字總結 / 萬字長文，額度用完可續用高性價比不限量模型。

高頻用戶則可選用專業版，要價約每週 9.9 元，提供 10 倍用量與更多核心功能。

對此劉炯說道：「用一杯美式的錢，讓超過 10 個國內頂級模型為你打工，」。

行動端部分，iOS 與 Android 嘗鮮測試版已上線，鴻蒙版開發中，暫不支援收藏夾同步與點外賣。公測用戶將獲贈「先鋒探索用戶」紀念卡，並依註冊與使用天數贈送專業版權益。

學生、HR、工程師等用戶在使用過後也給出正面回饋。

寫畢業論文：一名藝術系大四生用 Tabbit 從零動筆 fsQCA 量化研究，邊讀文獻邊 @標籤組讓 AI 提觀點、找研究空白，數據分析截圖提問，最後請 AI 幫設計大綱與 PPT，順利通過答辯並獲優論文。

理解招聘需求：一名讓 AI 先幫理出招人路徑；技巧包括「給夠上下文」、「讓 AI 反問你 5 個問題」、「多模型討論互質疑」。

自動抓數據：一名建築工程師每月從中國公共資源交易平台篩選中標項目，幾十城市、幾千筆不同格式。他寫了個「妙招」自動化，跑到步數上限報錯；把流程拆成「篩選開頁＋提取整理」兩個妙招串接，原需 4 人天的重複作業，現在設關鍵字就跑，可複用於其他場景。