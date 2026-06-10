鉅亨網新聞中心 2026-06-10 19:10

中國工業和信息化部近日印發《「人工智能 + 信息通信」創新發展實施意見 (2026—2028 年)》(以下簡稱《實施意見》)，明確將堅持智能化、綠色化、融合化方向，部署 17 項具體任務，旨在促進人工智能 (AI) 與信息通信 (ICT) 的深度融合，為建設製造強國與網絡強國提供強大支撐。

《實施意見》設定了明確的發展時間表：到 2028 年，AI 與信息通信將初步構建融合互促的創新格局。屆時，網絡智能運維能力將達國際先進水準，初步實現高等級網絡自智，並形成 30 個以上高價值典型場景與一批特色智能體。

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在基礎設施方面，城域算力「1 毫秒時延圈」覆蓋率需不低於 75%。展望 2030 年，通感算智一体化服務能力將大幅提升，形成完備的協同創新體系，使「AI + 信息通信」步入技術引領與智能普惠的新階段。

在技術攻關方面，意見強調聚焦 5G-A/6G、新一代光網絡及「IPv6+」等領域，加強移動通信空口智能化與內生智能等核心技術研發。同時，官方支持開發專業性強的網絡大模型，並推動在通信基站、核心網等設備中部署智能算力。

為夯實發展底座，將加快建設 400Gbps/800Gbps 等高速骨幹傳輸網絡，加強高端光電芯片、全光交換器件等產品研發。此外，將構建「樞紐—區域—邊緣」三級協同的算力體系，並推動「算力 + 數據 + 模型 + AI 應用」的一體化服務生態。

在應用推廣上，意見提出大力發展 AI 手機、AI 電腦及智慧家庭設備，並賦能垂直行業如裝備製造、智慧交通的「智改數轉」。同時，針對社會民生提供智能健康監測、老人看護等精準服務。