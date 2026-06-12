鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-12 09:55

「做二手車十幾年了，這是我從業以來，燃油車行情最慘淡的一段時間。」在上海從事二手車批發生意的商戶王濤（化名）感慨。

據《每日經濟新聞》11 日（周四）報導，王濤主營本地車源收購，再批量銷往中國各地車商，四、五月本是淡季，今年行情卻格外冷清，外地車商購買意願也不高。

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他坦言：「現在市場陷入兩難：報價太低收不到車，出價偏高又很難轉手。近期我基本暫停收車了，先休息緩緩。」

在上海二手車交易市場，燃油車依舊是當下市場主力，但全品類車型價格集體下探，曾經保值表現亮眼的豪車品牌也未能幸免。不少車商因年前高價收車，如今深陷虧損，只能降價清倉回籠資金。

「年前收車成本偏高，如今行情走弱賣不上價，硬扛庫存還要承擔高額成本，只能虧本甩賣。」 一位上海二手車商坦言，店內一輛 7 萬公里的寶馬 X3 30i 高配版，年前收車價人民幣（下同）22 萬元，原本標價 23.98 萬元，受市場行情拖累如今直接降至 18.8 萬元（約新台幣 88 萬元）出售，單車虧損數萬元。

另一位車商說，本輪降價覆蓋面極廣，全車系價格較年前差距懸殊。例如 2022 年上牌、行駛 3 萬公里的奧迪 Q5L，當前最低報價僅 17 萬元，年前車齡更老的 2020 年款車型售價也要十七八萬元。

二手車市場內多款主流車型均出現明顯調價：原標價 24.8 萬元的寶馬 525 直降 2 萬元，實際成交最低可至 20.8 萬元，議價空間充足；2020 年上牌的奔馳 E260 近幾月累計降價 3 萬元，分期購車價格可下探至 14 萬（約新台幣 65 萬元）餘元；行駛 6 萬公里的沃爾沃 XC60 報價跌至 10 萬元。

價格跳水的同時，二手車市場人氣也持續走低。偌大交易市場裡前來看車的消費者寥寥無幾，銷售人員大多清閒。銷售人員表示，即便到了周末客流也未見起色。

《每日經濟新聞》指出，當前二手燃油車價格普降、交易遇冷，經銷商庫存高、盈利空間不斷壓縮，在新車價格內捲、新能源持續替代的雙重衝擊下，整個燃油二手車行業迎來深度調整。