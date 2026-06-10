〈電子五哥營收〉和碩三大產品成長 5月營收959億元年月雙位數增

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-10 16:34

和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收 959.63 億元，年月皆有雙位數成長，累計今年前 5 月營收 4272.58 億元。和碩指出，受惠三大產品包括資訊、消費性電子以及通訊產品都成長，帶動 5 月營收表現。

和碩三大產品成長，5月營收959億元年月雙位數增。(鉅亨網資料照)

和碩 5 月營收 959.63 億元，月增 10.06%，年增 11.99%；累計今年前 5 月營收 4272.58 億元，年減 7.32%。至於筆電出貨，和碩 5 月筆電出貨 55 至 60 萬台，月增 9.52%，年減 25.81%。

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和碩指出，5 月三大產品都成長，其中，資訊產品及消費電子產品成長動能較為強勁。和碩進一步提到，資訊產品中，伺服器成長幅度較大，而消費電子產品則受惠客戶推出新品，配合客戶出貨排程所帶動。