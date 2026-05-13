鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-13 17:12

和碩 (4938-TW) 今 (13) 日公告第一季財報，第一季營收 2441.05 億元，稅後純益 15.61 億元，每股純益 0.58 元。展望第二季，和碩管理層指出，三大產品線季對季都將成長。

和碩第一季營收 2441.05 億元，季減 23.6%，年減 10.4%；毛利率 4.42%，季增 0.34 個百分點，年增 0.69 個百分點；營益率 1.16%，季減 0.23 個百分點，年增 0.25 個百分點；稅後純益 15.61 億元，季減 70.36%，年減 63.72%，每股純益 0.58 元。

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和碩指出，第一季為傳統淡季，加上消費性電子產品與通訊產品需求相對疲軟，因此第一季營收季對季、年對年皆呈現衰退。

若從三大產品第一季營收表現來看，資訊產品受惠桌機以及伺服器業務需求強勁，營收呈現年增；不過消費性電子產品與通訊產品需求較弱，因此第一季營收年減。