營收速報 - 北極星藥業-KY(6550)5月營收160萬元年增率高達248.65％
鉅亨網新聞中心
北極星藥業-KY(6550-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣160萬元，年增率248.65%，月增率-4.02%。
今年1-5月累計營收為4,022萬元，累計年增率233.53%。
最新價為13元，近5日股價下跌-1.13%，相關生技醫療上漲4.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+689 張
- 外資買賣超：+711 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|160萬
|249%
|-4%
|26/4
|167萬
|-57%
|6%
|26/3
|158萬
|-60%
|-91%
|26/2
|1,694萬
|323%
|-8%
|26/1
|1,843萬
|1275%
|493%
|25/12
|311萬
|-41%
|11%
北極星藥業-KY(6550-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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