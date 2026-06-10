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營收速報 - 北極星藥業-KY(6550)5月營收160萬元年增率高達248.65％

鉅亨網新聞中心

北極星藥業-KY(6550-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣160萬元，年增率248.65%，月增率-4.02%。

今年1-5月累計營收為4,022萬元，累計年增率233.53%。

最新價為13元，近5日股價下跌-1.13%，相關生技醫療上漲4.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+689 張
  • 外資買賣超：+711 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 160萬 249% -4%
26/4 167萬 -57% 6%
26/3 158萬 -60% -91%
26/2 1,694萬 323% -8%
26/1 1,843萬 1275% 493%
25/12 311萬 -41% 11%

北極星藥業-KY(6550-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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