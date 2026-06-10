鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 18:47

台股短暫反彈一天後，今 (10) 日再度遭遇股匯雙殺，受到外資瘋狂提款影響，大盤終場重挫 1478.9 點，收在 43225.54 點，摜破月線支撐。隨著熱錢匯出，新台幣兌美元匯率也面臨 31.7 元關卡保衛戰，在央行與出口商聯手拋匯下，終場貶幅收斂，以 31.668 元作收、貶值 5 分，為連 5 黑，並創下近 2 個月新低。

〈台幣〉台股暴跌外資落跑！連5貶收31.668元 創近2個月新低。(圖：shutterstock)

在外資瘋狂撤離的壓力下，新台幣今天盤中一度重貶逾 8 分，最低下探 31.698 元，續創 5 月 21 日以來波段新低；終場在出口商拋匯及央行進場護盤調節下，貶幅稍見收斂，以 31.668 元作收、貶值 5 分，為連續第 5 個交易日走貶，也創下近 2 個月以來的收盤新低紀錄。

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外資連日匯出，雖然今天匯市 36.99 億美元的成交量相較於前一日逼近 50 億美元的極端天量有所放緩，但近期動輒單日 30 億美元，顯示整體市場的洗牌與流動性震盪正處於高點，央行也審慎緊盯匯價，避免熱錢進出速度過快導致市場失序。

美元指數仍維持在 100 上方，觀察今日亞洲主要貨幣對美元的整體表現，根據中央銀行統計，韓元承受最大賣壓，單日重貶 0.39% 表現最弱；新台幣貶值 0.16% 居次；日元下跌 0.12%；人民幣貶值 0.09%；新加坡幣則微幅貶值 0.06%。