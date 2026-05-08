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〈電子五哥營收〉和碩前4月營收3312億元 全年伺服器業務營收將顯著成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北

和碩 (4938-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 871.89 億元，月增 3.84%，年減 15.24%；累計今年前 4 月營收 3312.95 億元，年減 11.73%。展望後市，和碩維持先前看法，伺服呈現逐季成長態勢，全年營收將顯著成長。 

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和碩前4月營收3312億元，全年伺服器業務營收顯著增。(鉅亨網資料照)

至於筆電出貨，和碩管理層指出，4 月筆電出貨 50 至 55 萬台，月減 22.22%，年減 13.93%。 


和碩積極布局伺服器業務，隨著出貨規模擴大，加上新平台推進，預期亞洲與歐美市場業務將進一步擴張，看好今年相關營收顯著成長。和碩先前也指出，伺服器業務延續去年動能，將呈現逐季成長態勢，且因基期較低，全年可望有 10 倍成長。 

三大產品展望上，資訊產品第二季可望看到 AI PC 回溫，預期筆電及 PC 季對季將成長；消費電子產品則有新專案挹注，季對季同樣成長；通訊產品部分，認為第二季將有較強的回補力道。 


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和碩電子五哥AI伺服器營收

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