〈和碩股東會〉伺服器業務今年10倍速成長 確立四大伺服器生意模式

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-28 12:45

和碩 (4938-TW) 今 (28) 日召開股東會，營運團隊會後接受媒體訪問，共同執行長鄧國彥指出，今年伺服器業務下半年展望正向，預期今年將較去年 10 倍速成長。為因應日漸成長伺服器業務，共同執行長鄭光志指出，和碩已確立四大伺服器的生意模式。

和碩董事長童子賢(中)、共同執行長鄧國彥(左)、共同執行長鄭光志(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

鄭光志表示，和碩過去於伺服器業務上的耕耘與努力，將於今年逐步開花結果，下半年除既有的生產，也將投入 3 至 4 倍的人力，並擴充生產空間，以迎接下半年的伺服器業務成長。

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為因應市場強勁需求，鄭光志提到，生產運作仍仰賴全球布局，而和碩在台灣、東南亞與美國的工廠都將全數投入。其中，美國廠已在去年年底至今年初完成測試，並帶領客戶參觀。

鄭光志表示，由於伺服器產業模式與業務型態當多元，面對各種多樣性，單一團隊無法完全掌握，因此和碩近期已梳理不同客戶層級與運作模式，進行組織重組後，確立四大生意模式，包括 CSP、NeoCloud、ODM 與 off-the-shelf，以及純代工。他並指出，將不同生意渠道分清楚，透過專職團隊分別運作，以達到今年伺服器 10 倍速成長的目標，並期待未來有爆發性的成長。

針對 CPU 與記憶體供貨吃緊問題，鄭光志說明，在伺服器業務上，CPU 較記憶體更為緊張，不過由於和碩掌握重要客戶，獲供應商優先供貨，且去年底已提前布局，取得重要元件。