鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-10 12:52

連接器廠正淩 (8147-TW) 今 (10) 日召開股東會，公司表示，目前 AI 相關需求強勁，訂單能見度已達 2027 年，今年 AI 營收可望成長 4-5 成，明年交換器 XPO(外置可插拔光學) 散熱模組則可望開始明顯貢獻。

左起為正淩董事長徐季麟、總經理陳言成。(鉅亨網記者彭昱文攝)

正淩表示，公司在 AI 布局全面，產品應用涵蓋伺服器、交換器、液冷 CDU 等三大 AI 資料中心三大核心基礎設施，目前看到相關訂單都有成長，今年 AI 營收比重估將較去年顯著提升，可望突破 3 成。

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交換器 XPO 散熱模組產品方面，正淩表示，目前小規模試產，預計下半年到明年逐步放量；產能方面，在雲端服務供應商 (CSP) 需求強勁下，也積極添購設備，在台灣雲林生產液冷產品，泰國生產光通、中國廣州則是人形機器人。

除了 AI 外，醫療應用也是今年一大成長動能，除了既有客戶跟產品外，也接獲全球前三大醫療大廠轉單；以目前主要事業營收比重來看，通訊含 AI 佔 45%、醫療佔約 3 成、工業 2 成、車用及航太等約 5%。

正淩 5 月營收 1.45 億元，月減 30%、年減 7%；累計前 5 月營收 8.15 億元，年增 17%。公司說明，營收波動主要是配合客戶拉貨時程調整，屬於短期因素，預計到下半年可望回穩，營收將優於上半年。