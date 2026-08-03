鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-03 18:36

根據 Counterpoint Research 指出，2026 年第二季全球智慧型手機市場營收達 1,090 億美元，年增 7%，創下歷年第二季新高，儘管同期全球出貨量持續下滑。其中，蘋果 (AAPL-US) 在第二季營收表現持續成長，營收年增 22%，營收市占率達 49%，創下歷年第二季新高。同期出貨量年增 13%，平均售價則提升 8%。

Counterpoint Research 指出，市場營收與出貨量呈現不同走勢，主要反映平均售價（ASP）持續上升。第二季 ASP 年增 17% 至 400 美元，同樣創下歷年第二季新高，主要受高階智慧型手機需求穩健，以及記憶體成本上升帶動 Android OEM 普遍調整產品售價所推升。

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Counterpoint Research 資深分析師 Shilpi Jain 表示，全球智慧型手機市場已逐漸由追求出貨量成長，轉向以產品價值帶動營收成長。隨著零組件成本持續攀升，OEM 普遍調整產品策略，將部分物料成本反映於售價，並提高高容量、高規格機型的銷售比重，同時透過分期付款、舊換新及其他金融方案，提高高階產品的市場可及性，尤其是在新興市場。

Counterpoint Research 研究總監 Tarun Pathak 表示，蘋果的成長主要來自 iPhone 17 系列持續穩定的市場需求，其中 iPhone 17 與 iPhone 17 Pro Max 表現尤為突出。相較於多數 Android 品牌因成本上升而調高售價，Apple 第二季價格策略相對穩定，有助於維持市場競爭力。不過，隨著成本壓力持續增加，未來數季仍可能進一步調整產品售價。

三星 (005930-KR) 以 16% 的營收市占率排名第二。第二季營收與出貨量均年增 9%，平均售價則大致維持穩定。Galaxy A 系列維持穩定需求，而 Galaxy S26 系列持續帶動高階產品銷售，加上北美及中東與非洲市場成長，使三星第二季營收及出貨量同步提升。

小米則面臨前五大品牌中最大的出貨量跌幅，第二季出貨量年減 26%，營收年減 17%。雖然平均售價提升 13%，但仍不足以抵銷出貨下滑的影響。

Counterpoint Research 認為，Xiaomi 在入門及中階市場占比較高，因此在記憶體成本上升帶動價格調整後，市場需求受到較明顯影響。

OPPO 與 vivo 第二季營收分別年減 10% 與 11%，但平均售價仍分別成長 9% 與 13%。兩家品牌的產品組合皆逐漸朝較高價值機型調整，但價格敏感市場需求疲弱，加上出貨量下降，使價格提升帶來的效益受到限制。