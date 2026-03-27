鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-27 14:59

手機通路神腦 (2450-TW) 今 (27) 日召開線上法人說明會，神腦表示，儘管受全球通膨升溫與記憶體漲價等影響，但神腦仍看好二手機市場迎來顯著成長，且在 AI 功能逐漸從高階手機下放至中低階手機，AI 手機滲透率可望提升。

神腦看好2026年AI手機滲透率激增 記憶體漲價帶動二手機市場成長。(圖：shutterstock)

在市場規模方面，神腦預估今年全台手機總銷量將較去年的 530 萬台持平或微幅下滑。九月份即將推出的新一代 iPhone 定價策略被視為引導市場買氣的關鍵，若價格維持穩定將有助於帶動整體換機動能。

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記憶體缺貨正直接衝擊手機製造端的物料清單成本，其中中階手機受影響程度約達 10% 至 20%。三星與小米等品牌已陸續反映成本調漲售價，神腦預期蘋果雖目前未直接調漲，但將透過供應鏈管控來吸收成本壓力。

即便手機汰換週期有拉長趨勢，神腦仍看好 AI 功能將在今年大幅提升滲透率。相關應用將不再侷限於旗艦機種，而是全面下沉至中高階甚至部分低階機型，成為驅動消費者升級的剛性需求。

受新機價格調漲影響，神腦預估今年二手機市場將迎來顯著成長。公司已建立完善的資料清除與整新機制，透過新機搭配二手機的多元組合，滿足追求高性價比的消費族群。

在內部營運優化上，神腦目標在今年進一步改善毛利額與毛利率。除了力保既有的通訊服務營收，公司將更積極推廣自有品牌周邊配件及保健產品等高毛利產品線，以優化獲利結構。