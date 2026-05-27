神腦攜手神準進軍企業AI與智慧零售市場 COMPUTEX展出AI邊緣運算方案

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神腦指出，AI 不只在雲端，更已走向實際營運場域，神腦部分門市已率先導入 AI 智慧零售應用 ，透過 AI 視覺辨識實現即時人流分析、顧客動線觀察與異常偵測，以自身零售實戰經驗延伸，協助更多企業推動數位轉型 。