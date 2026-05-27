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神腦攜手神準進軍企業AI與智慧零售市場 COMPUTEX展出AI邊緣運算方案

鉅亨網記者吳承諦 台北

神腦國際 (2450-TW) 今年攜手神準 (3558-TW) 參展 COMPUTEX 2026，全面展出新世代邊緣運算整合方案 ，宣示從消費市場延伸至 B2B 領域，正式化身為「企業 AI 整合服務夥伴」。

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神腦攜手神準進軍企業AI與智慧零售市場 COMPUTEX 2026展出AI邊緣運算方案。(圖：shutterstock)

神腦提到，現場將首度展示神準 SR 系列 AI 伺服器（採用 Intel® Xeon® 6 處理器架構並支援 NVIDIA RTX PRO GPU），以及 SE210/SE110 邊緣運算平台，全面對應企業私有雲部署與低延遲即時分析需求 。


神腦指出，AI 不只在雲端，更已走向實際營運場域，神腦部分門市已率先導入 AI 智慧零售應用 ，透過 AI 視覺辨識實現即時人流分析、顧客動線觀察與異常偵測，以自身零售實戰經驗延伸，協助更多企業推動數位轉型 。

神腦表示，因應企業對「資料不出公司」的關鍵需求，本次特別展出地端化大語言模型（LLM）平台 ，將企業知識庫保留於內部，並導入頂級後量子加密（PQC）安全機制，強力守護企業資安與資料自主 。


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