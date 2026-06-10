鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 14:00

日本政府周三 (10 日) 進行的 30 年期國債拍賣，錄得自 2025 年 6 月以來最疲軟的需求，主因在於殖利率下滑削弱了投資者的購買意願，加上市場對通膨及未來財政政策的擔憂，導致買氣大幅降溫。拍賣結果公佈後，日本國債期貨跌幅隨之擴大。

根據拍賣結果，投標倍數 (bid-to-cover ratio) 從前次的 3.49 驟降至 2.94，不僅低於過去 12 個月 3.4 的平均水準，更是一年來首度跌破 3 倍。

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SMBC 日興證券資深利率策略師 Miki Den 指出，殖利率的大幅下跌降低了長天期債券的吸引力，若殖利率持續走低，投資者可能會更加猶豫。

多重因素交織影響了債市情緒，其中，中東衝突引發的全球通膨壓力，使得全球政府債務承壓，而日本因財政政策的不確定性，風險進一步放大。

與此同時，投資者押注日本央行 (BOJ) 需儘快調升利率以對抗通膨並遏制日元疲軟。日銀總裁植田和男已暗示 6 月升息的可能性極高，市場預期升息 25 個基點的機率已超過 90%。

不過，首相高市早苗傾向貨幣寬鬆的立場，被視為日銀升息路徑上的潛在阻礙。此外，投資者也正密切關注其關於消費稅減免及年度財政政策指引的動向。