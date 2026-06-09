鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-09 12:30

《MarketWatch》報導，投資人對於遲遲無法自行降溫的通膨愈來愈沒耐心。這種焦慮情緒可從上周五公布的強勁 5 月就業報告後的市場反應看出端倪。數據公布後，先前一路飆升的科技股遭遇重挫，美債殖利率則同步攀升。

雖然市場波動在周一 (8 日) 有所緩和，但投資人仍緊盯周三即將公布的 5 月消費者物價指數 (CPI)。根據目前預測，美國 5 月 CPI 年增率可能升至 4.2%，高於前一個月的 3.8%，也遠高於聯準會 (Fed)2% 的通膨目標。

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PGIM 首席投資策略師 Robert Tipp 周一表示，「通膨還算是一個問題嗎？現在幾乎已成為市場公認的麻煩了。」

Tipp 指出，過去幾年 Fed 官員一直希望通膨只是暫時現象，但「事情並沒有朝那個方向發展。」

美國總統川普周日再次重申，希望看到利率下降，即便近期勞動市場改善跡象愈來愈明顯。

Tipp 認為，如今看來，美國經濟其實早就能承受更高的聯邦資金利率。這未必意味著 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 會在下周首次主持利率會議時立即升息，但市場可能需要開始聽到他釋出相關訊號。

Tipp 表示，「市場不會排斥非常緩慢且審慎的升息步調，只要目的是確保物價穩定。」

部分原因在於市場其實已經開始計入較高利率。對利率最敏感的 2 年期美債殖利率周一接近 4.16%，創下 2026 年以來新高。這已高於 Fed 目前 3.75% 的政策利率上限。

儘管市場對標普 500 指數 4 月與 5 月主要由少數大型科技股帶動創新高感到憂心，但美股周一大致回穩。這顯示投資人仍不願放棄今年表現最亮眼的 AI 概念股，包括記憶體、晶片及南韓科技股。

上周五遭拋售後，半導體類股周一反彈，包括邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US)、美光 (MU-US) 及以三星電子為主要持股的 iShares MSCI 南韓 ETF 均走高。

即便伊朗戰事已持續超過 100 天，油價今年累計上漲約 60%，市場也仍持續關注 AI 投資熱潮，並關注華許將如何領導 Fed。

不過，未來市場走勢仍高度取決於利率。若長天期美債殖利率持續上升，將提高 AI 基礎設施建設的融資成本。由於許多 AI 投資案高度依賴債券市場融資，資金成本上升可能影響相關投資計畫。大型科技公司近期甚至已考慮透過發行新股，而非單純舉債來籌措 AI 投資資金。

10 年期美債殖利率周一收近 4.57%，30 年期美債殖利率重新站上 5%。

Hirtle & Co. 投資長 Brad Conger 表示，「我們最擔心的是 AI 資本支出循環。」他認為，美國經濟仍具韌性，高所得族群消費力道也可望維持，但任何可能動搖 AI 投資敘事的因素，都可能引發資金快速撤離。

Conger 指出，「由於市場情緒非常樂觀，任何事情都有可能讓這個敘事稍微偏離狂熱狀態。」

另一方面，Conger 認為，如果 Fed 最終決定升息，長天期美債可能表現較佳。「這將證明 Fed 不是只偏向單一方向。」

Renaissance Macro Research 經濟研究主管 Neil Dutta 則預期，短天期美債殖利率未來仍有進一步上升空間。