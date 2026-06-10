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台康生生物相似藥認列授權金 5月營收1億元年月皆雙位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北

台康生技 (6589-TW) 公告 5 月營收 1.17 億元，年月皆雙位數成長，累計今年前 5 月營收 5.07 億元。台康生指出，5 月認列生物相似藥 EG1206A 授權金，加上既有 CDMO 專案轉廠至竹北、新案於 5 月展開 GMP 生產前準備工作，推升 5 月營收表現。 

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台康生生物相似藥認列授權金，5月營收1億元年月皆雙位數成長。(鉅亨網資料照)

台康生 5 月營收 1.17 億元，月增 42.07%，年增 56.35%；累計今年前 5 月營收 5.07 億元，年增 43.25%。 


台康生表示，5 月除認列生物相似藥 EG1206A 授權金，也受惠既有 CDMO 專案轉廠至竹北，加上新案在技轉後期於 5 月展開 GMP 生產前準備工作，預期下半年將顯著貢獻營收。 

針對旗下生物相似藥 EG1206A 進展，台康生說明，去年取得美國 FDA 與歐盟 EMA 臨床三期試驗豁免的正面回覆，今年 3 月進一步與 Sandoz 及原廠 Roche/Genetech 於歐美主要市場達成上市專利和解協議。 

台康生進一步指出，目前 EG1206A 的送件與上市時程均依原定計畫推進，相關授權金也逐步到位。整體而言，未來 1 至 2 年營收成長可期。 


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