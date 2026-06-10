台康生生物相似藥認列授權金 5月營收1億元年月皆雙位數成長

台康生技 ( 6589-TW ) 公告 5 月營收 1.17 億元，年月皆雙位數成長，累計今年前 5 月營收 5.07 億元。台康生指出，5 月認列生物相似藥 EG1206A 授權金，加上既有 CDMO 專案轉廠至竹北、新案於 5 月展開 GMP 生產前準備工作，推升 5 月營收表現。

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台康生表示，5 月除認列生物相似藥 EG1206A 授權金，也受惠既有 CDMO 專案轉廠至竹北，加上新案在技轉後期於 5 月展開 GMP 生產前準備工作，預期下半年將顯著貢獻營收。