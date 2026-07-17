鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-17 18:57

晟德 (4123-TW) 轉投資建誼生技今 (17) 日與波蘭生物藥 CDMO 廠 Mabion 正式簽署主服務框架協議。晟德指出，雙方繼 6 月簽署合作意向書後，此次協議的簽署，代表在抗體偶聯藥物 (ADC)CDMO 領域進入實質合作階段，也是晟德跨入歐洲 CDMO 的第一步。

晟德表示，建誼在連接子與複雜小分子領域擁有技術優勢，結合 Mabion 的 cGMP 生產規範與檢測分析技術，雙方能為全球客戶提供具競爭力的一體化解決方案。Mabion 執行長 Gregor Kawaletz 提到，此次與建誼合作，打通亞洲市場大門。

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針對 ADC 市場現況，晟德指出，全球 ADC 市場規模預計將從 2024 年約 123 億美元，2032 年將成長至 291 億美元，年複合成長率 (CAGR)12.2%，建誼透過此次結盟，有望與 Mabion 共同搶攻生物藥商機。