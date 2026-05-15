鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-15 12:24

台康生 (6589-TW) 乳癌與胃癌生物相似藥去年 12 月向美國 FDA 申請藥證失利，股價持續走低，昨 (14) 日公告買回庫藏股 5000 張，以維護公司信用及股東權益，激勵台康生今 (15) 日開盤後隨即亮燈漲停，鎖住 44.6 元，站回 5 日線。

台康生今天早盤以 42.85 元開高後，隨即亮燈漲停鎖住 44.6 元，收復 5 日線，排隊委買單約 1000 張，成交量則超過 700 張。

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根據台康生公告，此次買回總金額上限約 54.34 億元，從今日起 7 月 14 日買回，預計買回庫藏股 5000 張，買回區間價格介於 40 至 74 元，預定買回股份占公司已發行股份總數為 1.63%。

台康生指出，美國 FDA 去年 7 月接受其授權夥伴 Sandoz AG 提出乳癌與胃癌生物相似藥 Herwenda(EG12014 凍晶注射劑 150 毫克) 藥證申覆審查申請，FDA 在同年 9 月到 Sandoz 自有的冷凍乾燥充填廠房進行藥證核准前查廠，並於 12 月收到 FDA 提出回覆信函 (CRL)，指出查廠時發現有關藥品的生產缺失，必須完全解決缺失才能取得 BLA 核准。

不過台康生表示，EG12014 凍晶注射劑已在 2023 年取得台灣與歐盟上市許可，不受 FDA 藥品上市審查結果影響。台灣市場方面，已向 TFDA 提出轉廠申請，至台耀化學冷凍乾燥充填廠生產。