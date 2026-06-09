鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-09 18:12

台股今 (9) 日顯著回神，大漲 1,201 點，創史上第 8 大漲點，收在 44,704 點，一舉重返 4 萬 4 千點、站穩月線大關；外資卻持續站賣方，創史上第 8 大 賣超 917.33 億元，瞄準低價股與債券 ETF 進行提款，如友達、仁寶與中鋼三檔合計遭賣 14.5 萬張，並轉進金融股，買超前十名就有八檔為金融股。累計外資連續 4 天賣超金額高達 3439 億元，期間賣超台積電 4.45 萬張。

台股本周暴跌暴漲，外資和自營商均站在賣方。今天指數大漲 1201 點主要靠投信買盤托舉，三大法人合計賣超 778.57 億元，其中，外資賣超 917.33 億元，呈現連 4 賣，投信買超 205.68 億元，呈現連 8 買，自營賣超 66.92 億元，連 4 賣；台指期方面，外資減碼空單 3,630 口，呈現連三減，未平倉空單口數降至 61,871 口。

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觀察外資今日賣超對象，清一色為低價股及債券 ETF，包括友達 (2408-TW)、仁寶 (2324-TW)、中鋼 (2002-TW)，張數分別是 8 萬張、3.9 萬張以及 1.8 萬張，元大美債 20 年 (00679B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 也全數入列外資賣超前十名，三檔合計達 8.9 萬張。