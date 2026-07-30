鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-30 10:00

台股連 2 日暴跌 3595.01 點險守 4 萬點後，上市上櫃融資餘額單日合計大減 520 億元，融資進一步遭到清洗，台股今 (30) 日早盤震盪，一度跌逾 600 點，最低來到 39404.65 點，再次回測 4 萬點及半年線後反彈走高，上漲逾千點，最高來到 41155.42 點，預估成交量放大至 1.18 兆元。

美國聯準會決議利率按兵不動，儘管美股昨日全面下跌，但日、韓股市展開強勁反彈，早盤分別大漲逾 2.2% 及 5%，帶動台股同步反彈。

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