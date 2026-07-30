鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股連 2 日暴跌 3595.01 點險守 4 萬點後，上市上櫃融資餘額單日合計大減 520 億元，融資進一步遭到清洗，台股今 (30) 日早盤震盪，一度跌逾 600 點，最低來到 39404.65 點，再次回測 4 萬點及半年線後反彈走高，上漲逾千點，最高來到 41155.42 點，預估成交量放大至 1.18 兆元。
美國聯準會決議利率按兵不動，儘管美股昨日全面下跌，但日、韓股市展開強勁反彈，早盤分別大漲逾 2.2% 及 5%，帶動台股同步反彈。
電子權值股中，昨日公布亮眼財報的欣興和台光電，以及召開法說的聯電，早盤均強勢漲停，台積電 (2330-TW) 以 2205 元開高，力守紅盤，聯發科 (2454-TW) 與台達電 (2308-TW) 也小漲表態。不過鴻海 (2317-TW) 跌逾 1%，日月光 (3711-TW) 小跌 0.1%，廣達 (2382-TW) 跌幅最為沈重，跌逾半根停板。
在廣達臉綠下，老 AI 族群今天倒一片，電子五哥今天皆下跌，英業達 (2356-TW) 跌逾 4%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、仁寶 (2324-TW) 跌逾 2%，和碩 (4938-TW) 跌逾 1%。
光電族群在大立光 (3008-TW) 走揚帶動下，成為盤面亮點，大立光、先進光 (3362-TW) 漲逾 2%。另外，面板雙虎今天也上揚，群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 漲逾 3%，彩晶 (6116-TW) 漲逾 2%。
美股四大指數全數收黑，道瓊指數下跌 1153.18 點或 2.19%，收 51594.14 點；那斯達克指數下跌 433.97 點或 1.74%，收 24442.94 點；S&P 500 指數下跌 112.63 點或 1.52%，收 7316.15 點；費城半導體指數下跌 588.19 點或 5.33%，收 10447.49 點。