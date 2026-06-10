鉅亨網新聞中心 2026-06-10 09:45

根據沙烏地阿拉關稅機構 ZATCA 最新發布的數據顯示，沙國在過去兩年間進口了約 190 萬輛汽車，其中中國已正式超越日本，強勢躍升為該國最大的汽車進口供應國。

中國車攻陷中東最大市場 沙國進口排名首度超越日本。(圖:shutterstock)

沙烏地阿拉伯因公共交通系統基礎建設需求，城市及城際交通長期高度依賴私人汽車，使其始終位居全球 20 大汽車市場之列。

‌



在過去，沙國進口車市場長期由美、日、韓三國主導，然而最新的海關數據徹底打破了這一傳統格局。

數據指出，2025 年沙國汽車進口量約達 959,403 輛，市場需求持續暢旺。在目前的供應體系中，中國位居首位，日本跌至第二，隨後依次為印度、泰國與韓國。

值得關注的是，美國目前排名第六，顯示出美系汽車在當地的市佔率已出現顯著下滑。

面對汽車市場的激烈競爭與變革，沙烏地阿拉伯政府正積極採取產業升級策略，旨在強化供應鏈韌性並降低對進口汽車的依賴。最核心的戰略計畫，是在阿卜杜拉國王經濟城經濟特區內建設「薩勒曼國王汽車產業園」。

該園區被定位為本地及國際汽車製造業的核心樞紐，旨在吸引 Lucid Motors 等國際大廠及沙國首個電動車品牌 Seer 進駐設廠。