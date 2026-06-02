鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-02 10:55

韓國進口車協會 1 日（周一）公布的數據顯示，4 月新掛牌進口車中，中國產汽車排名第三，史上首次趕超日本產汽車。

韓國新掛牌進口車數量，中國車史上首度超過日系車。（圖：Shutterstock）

據《韓聯社》報導，4 月韓國進口新車掛牌量中，歐洲產汽車以 1.68 萬輛排名第一，其後依次為美國產（1.36 萬輛）、中國產（2,023 輛）和日本產（1,974 輛）。

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韓媒普遍將此次排名視為韓國進口車市場格局轉變的信號。《韓國經濟》稱，中國汽車品牌正在韓國市場快速提升存在感。

針對中國汽車在韓國市場首次超過日本汽車的原因，韓國《京鄉新聞》指出，高油價下韓國消費者對電動車偏好持續提升，加之中國汽車兼具價格競爭力與技術優勢。