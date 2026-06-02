韓國新掛牌進口車數量 中國車史上首度超過日系車
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
韓國進口車協會 1 日（周一）公布的數據顯示，4 月新掛牌進口車中，中國產汽車排名第三，史上首次趕超日本產汽車。
據《韓聯社》報導，4 月韓國進口新車掛牌量中，歐洲產汽車以 1.68 萬輛排名第一，其後依次為美國產（1.36 萬輛）、中國產（2,023 輛）和日本產（1,974 輛）。
中國汽車此次僅憑比亞迪 (002594-CN) 單一品牌（2,023 輛），便超過了 Lexus（1,079 輛）、豐田（829 輛）和本田（66 輛）三大日系品牌合計銷量。
韓媒普遍將此次排名視為韓國進口車市場格局轉變的信號。《韓國經濟》稱，中國汽車品牌正在韓國市場快速提升存在感。
針對中國汽車在韓國市場首次超過日本汽車的原因，韓國《京鄉新聞》指出，高油價下韓國消費者對電動車偏好持續提升，加之中國汽車兼具價格競爭力與技術優勢。
韓國汽車業界人士表示，在韓國這一向來准入門檻較高的進口車市場，中國汽車面臨的消費偏見逐漸減弱。
與此同時，更多中國汽車品牌紛紛加碼韓國市場布局。除比亞迪外，吉利 (00175-HK) 旗下高端電動品牌極氪上月在首爾江南區開設展廳，正式啟動韓國市場布局，小鵬汽車 (XPEV-US) (09868-HK) 於去年 6 月成立韓國法人。
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