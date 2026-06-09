美國將阿里巴巴、比亞迪列入「涉軍」清單 中國外交部回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-09 20:57

美國將阿里巴巴、比亞迪列入「涉軍」清單。（圖：Shutterstock）

林劍表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目歧視性清單，無理打壓中國企業。我方敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

‌



美國國防部 8 日透過《聯邦公報》公布最新「中國軍事企業清單」（Chinese Military Companies List），將比亞迪、阿里巴巴、百度 (BIDU-US) (09888-HK) 等多家中國大型企業列入名單，認定其與中國軍方有關聯或涉嫌支持軍事發展。