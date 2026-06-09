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美國將阿里巴巴、比亞迪列入「涉軍」清單 中國外交部回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

中國外交部發言人林劍 9 日（周二）主持例行記者會，《法新社》記者提問，美方將幾家中國企業，包括阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 、比亞迪 (002594-CN) 等列入「涉軍」企業清單，請問中方對此有何評論？

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美國將阿里巴巴、比亞迪列入「涉軍」清單。（圖：Shutterstock）

林劍表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目歧視性清單，無理打壓中國企業。我方敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。


美國國防部 8 日透過《聯邦公報》公布最新「中國軍事企業清單」（Chinese Military Companies List），將比亞迪、阿里巴巴、百度 (BIDU-US) (09888-HK) 等多家中國大型企業列入名單，認定其與中國軍方有關聯或涉嫌支持軍事發展。

值得注意的是，原先一度被移除的中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC），此次再度被納入名單。此外，第一次被列入「涉軍」企業清單者還包括生技公司藥明康德、雷射雷達製造商速騰聚創、宇樹科技等。


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