美擴大「中國軍工企業清單」阿里比亞迪宇樹入列 專家：反映華府焦慮 難阻中國國產替代

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 12:05

美國國防部周一 (8 日) 更新「中國軍事企業清單」(CMC 清單，亦稱 1260H 清單)，最新版本納入 80 家母公司及 188 個關聯實體。除傳統的航太與國防、通訊基建外，本次擴容明顯鎖定電動車、電池、AI 大模型與機器人等新興科技領域，阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、宇樹科技、長江存儲等龍頭企業皆在列。

(圖:shutterstock)

跟實體清單不同的是，CMC 清單源自《2021 財年國防授權法案》第 1260H 條，不直接禁止證券交易，也不自動凍結資產，，主要效力在於自今年 6 月 30 日起，美國國防部不得直接採購清單企業產品，明年 6 月 30 日起也不得透過第三方間接採購。

‌



市場分析認為，清單更多是「信號機制」，恐誘發跨國供應鏈的避險情緒，但對台廠或中國企業的實質營收衝擊有限。

對比 2025 年 1 月舊版，本次新增超過 20 家知名中國企業，產業分佈如下：

網路與 AI 大模型：阿里巴巴、百度、奇虎 360、商湯、雲從、依圖

機器人與無人機：宇樹科技、道通智能機器人、道通科技、縱橫自動化

電動車與電池：比亞迪、蔚來、中創新航、億緯鋰能

半導體與光電：京東方、天馬微電子、中際旭創、速騰聚創、禾賽科技

太陽能：晶澳太陽能、天合光能

值得注意的是，近期 IPO 受矚的長鑫存儲與長江存儲也續留榜上。

上述多家被列名企業周二 (9 日) 也迅速回應。阿里巴巴於港交所公告，納入「名單」是錯誤行為，將採取一切可行法律行動。

比亞迪表示，名單不影響集團正常業務與對非美國防部對象的往來。

在美股有上市的蔚來也指出，CMC 清單並非制裁名單，不限制證券交易，必要時將採取法律行動。

凱基投顧董事長朱晏民觀察，美國類似操作已常態化，投資人反應明顯鈍化。相較 2018 年中興、2019 年華為被列入實體清單時的劇烈震盪，本次相關個股股價未見明顯拋售。

凱基國際財富管理首席投資總監梁啟棠則指出，中國企業在美業務占比已十分有限，短期震盪不改中長期趨勢。根據中國海關總署 6 月 9 日數據，今年前 5 月出口年增 11.8%，顯示終端市場已多元佈局。

中國國際貿易經濟合作研究院資深研究員周密指出，擴容本質是對中國科技競爭力增強的焦慮投射，以泛國家安全之名破壞市場公平。他強調，半導體、AI、新能源已形成國產替代鏈，關鍵技術自主化加速，中美終端市場分化，各自供應鏈獨立性提升。

隨著 AI 與電動車成為大國科技博弈新前線，CMC 清單的邊際效應正逐漸讓位於中國內部供應鏈韌性的提升。