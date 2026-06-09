鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-09 16:00

《MarketWatch》報導，美國總統川普近日加入倡議行列，提出讓美國納稅人持有 AI 公司股份的構想。但有分析師認為，這項想法短期內實現的可能性不高。

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川普還透露，本周可能邀請大型 AI 企業高層前往白宮，討論如何讓美國民眾分享 AI 產業成功帶來的成果。他認為，如果美國人民能從 AI 成功中受益，「他們自然會更支持這項發展。」

在川普發言之前，佛蒙特州參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 已率先提出更大膽構想。他上周建議，美國民眾應透過政府持有 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 巨頭 50% 股權。

桑德斯指出，OpenAI 本身曾支持設立公共財富基金 (Public Wealth Fund)，讓每位公民都能「分享 AI 驅動的經濟成長成果。」其他 AI 公司也曾提出類似概念。

OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 隨後於上周三在華府與桑德斯會面，並與其他政策制定者進行交流。

那麼，面對 AI 可能帶來的失業風險，美國民眾是否真的有機會成為 OpenAI 或 Anthropic 的股東？Wolfe Research 政策與政治主管 Tobin Marcus 並不看好。

Marcus 表示，「我認為短期內不會發生。」他認為，由國會主導、符合桑德斯構想的方案幾乎不可能通過。至於由行政部門直接與企業協商取得股權的模式，同樣面臨障礙。

Marcus 指出，「OpenAI 會要求什麼交換條件？政府是否有可動用資金？這些都是相當關鍵的門檻問題。基於這些因素，我不認為這件事會很快實現。」

Veda Partners 資深顧問 Dan McCarthy 同樣抱持懷疑態度。他表示，「很難想像政府能透過行政命令做到這件事。且以目前國會的組成來看，我也看不出有任何機會獲得支持。」

McCarthy 補充指出，川普的重要盟友、前科技政策顧問 David Sacks 已公開反對此類構想。而且科技與 AI 產業內部似乎也缺乏廣泛支持。

McCarthy 指出，川普政府取得英特爾股權時，是利用《晶片與科學法案》相關授權，但這套機制不太可能直接套用到 AI 企業。他認為，政府或許會考慮動用《國防生產法》(Defense Production Act) 的授權，但同樣不太適合。更重要的是，「如果要把這些交易帶來的收益分配給美國人民，仍需要國會立法。」

不過，也有分析人士認為政府持股並非完全沒有機會。Pangaea Policy 創辦人 Terry Haines 表示，美國政府未必會直接持有 OpenAI 等 AI 模型開發公司股份，但可能投資與 AI 基礎建設密切相關的企業。

他指出，「如果私人資本無法提供足夠投資來加速 AI 發展與部署，政府就可能考慮取得相關企業的部分股權。」可能的投資標的包括 AI 資料中心開發商，以及為資料中心提供能源服務的公司。

Haines 補充，對川普團隊而言，AI 競賽是攸關國家未來「生存」的重要議題。因此政府希望盡可能將更多資金投入相關領域。