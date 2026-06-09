鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 18:40

中國政府近期啟動「超級大基建」計畫，其中包括在未來 5 年內投入約 2 兆元人民幣 (約 2,950 億美元)，建設遍布全國的資料中心。這項雄心勃勃的計畫旨在推動國內人工智慧 (AI) 產業發展，並在這一關鍵技術領域超越美國。

這項由國家發展和改革委員會 (發改委) 等機構起草的藍圖，計畫建立一個互聯互通的全國性計算樞紐網路。此計畫是今年初提出的「六張網」計畫的關鍵組成部分，涵蓋了從水利、電力到計算等必要的基礎設施建設。

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為了確保技術自主，北京當局目標讓華為等本土供應商提供至少 80% 的 AI 晶片等技術，這將有效擠壓輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 在中國的市場份額。中國移動與中國電信等國有企業將負責運營大部分資料中心並確保其連通性。

儘管 2 兆元的投資額與 Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US) 等美國科技巨頭今年合計投入 AI 的 7,250 億美元相比顯得較小，但中國擁有勞動力、零件與建設成本較低的優勢。此外，若將電網與此項目整合的計畫納入計算，總預計投資額可能高達 5 兆元人民幣。

在資金籌措方面，北京計畫主要透過發行主權債務 (包括期限超過 10 年的超長期特別國債) 以及戰略性產業投資基金來支撐，並輔以銀行貸款與民間資本。

目前，包括華為、阿里巴巴、壁仞科技及摩爾線程在內的九款本土 AI 晶片已通過安全審查，為其在安全要求較高的部門廣泛應用鋪平了道路。中國政府目標在 2028 年前將分散的數據設施連接成一個凝聚的網絡，進一步推動 AI 在醫療、交通和城市管理等公共領域的應用。