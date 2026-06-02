鉅亨網新聞中心 2026-06-02 14:00

中國政府近期正式對外宣告啟動史無前例的「超級大基建」計畫，聚焦於「六張網」的系統化佈署。根據國家發改委及相關部門發布的規劃，這場基建浪潮預計在「十五五」期間 (2026-2030 年) 累計投資規模將達到 20 兆至 25 兆元人民幣，僅 2026 年當年度的投資額就將超過 7 兆元人民幣。

25兆元人民幣規模 中國啟動「六張網」超級基建(圖:shutterstock)

鎖定「三舊三新」戰略架構

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據陸媒報導，自 2026 年 3 月兩會首度提出「六張網」頂層戰略後，中國官方在短短兩個月內透過政治局會議、國務院常務會議及國家發改委新聞發布會，快速完成從戰略制定到實操落地的過程。

所謂「六張網」涵蓋了傳統與新型基礎設施，分為「三舊」與「三新」：

「三舊」網：水網、城市地下管網、物流網，側重於傳統設施的升級。

「三新」網：新型電網、算力網、新一代通信網，被視為「新質生產力」的核心支柱。

為了支撐如此龐大的建設體系，中國政府已配套 1.3 兆元人民幣的超長期特別國債、專項債及政策性金融工具，確保資金到位。

5 兆元投資驅動能源轉型

在所有基建項目中，「新型電網」被視為投資規模最大、產業鏈帶動效應最強的一環。據統計，「十五五」期間，新型電網的投資預計將超過 5 兆元人民幣。

該網絡將重點建設「西電東送」體系，拉動特高壓、智慧電網及配電網升級。其中，「儲能體系」作為平衡新能源波動的關鍵，展現出極強的爆發力。根據前瞻產業研究院預測，到 2030 年，中國電網儲能行業市場規模將達到 4,196 億元人民幣，年均複合增長率 (CAGR) 高達 22.5%。

2 兆元規模支撐 AI 時代需求

另一項戰略核心為「算力網」。這項被形容為「算力版國家電網」的建設，旨在整合全國數據中心資源，實現算力統一調度。數據顯示，2026 年算力網的預計投資額將超過 4,000 億元人民幣，未來五年累計投資有望突破 2 兆元人民幣。