鉅亨網編輯林羿君 2026-06-05 13:25

投資人與分析師表示，在即將登場的重量級 IPO 與技術突破的推動下，中國半導體類股的這波漲勢，可望持續擴大。

這樣的樂觀氛圍，與美國、南韓及台灣市場近來愈來愈多關於估值過熱與資金過度集中的疑慮形成鮮明對比。隨著 AI 熱潮進入第四年，中國也持續加快發展自主科技，力圖縮小與全球競爭對手的差距。

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過去一年來，中證資訊技術指數（CSI Information Technology Index）漲幅已接近 1 倍，市值增加逾 9,000 億美元。雖然漲幅仍落後部分由晶片股主導的全球市場指數，但市場普遍認為後續仍有更多催化劑等待發酵。

隨著中國記憶體大廠長鑫存儲即將掛牌上市，中國晶片製造商正重新吸引投資人的目光。

此外，華為日前發表了一項全新的晶片製造技術，聲稱能以更低成本打造出先進處理器，此舉不免讓人聯想到先前 DeepSeek 推出顛覆性 AI 模型時引發的震撼，也再度讓該產業成為各界焦點。

法國巴黎資產管理亞洲大中華股票主管 David Choa 表示，由於美國出口管制等因素，中國在這一輪 AI 浪潮中起步較晚，但中國企業擁有更大的補漲空間，不僅有機會迎頭趕上，甚至能開闢出另一條全新道路。

長鑫、長江存儲接力 IPO 為補漲行情添油

中國積極追求科技自主，雖成功帶動本土晶片股大漲，但要達到全球半導體龍頭們動輒上兆美元的市值，仍有很長一段路要走。

在中國幾家市值最大的上市晶片業者中，IC 設計大廠寒武紀 (688256-CN) 與晶圓代工巨頭中芯國際 (688981-CN) 目前的市值各自僅略高於 1,000 億美元。

不過，今年底前預計還會有更多重量級企業陸續搶灘資本市場。

長鑫存儲上週已申請在上海進行規模達 40 億美元的 IPO，這將是中國自 2022 年以來規模最大的本土上市案。儘管該公司的規模與南韓三星電子和 SK 海力士相比仍有不小差距，但它已是中國規模最大的記憶體製造商。

另外，快閃記憶體大廠長江存儲（YMTC）也有望在今年內掛牌上市。

這些大型上市案，短期內可能會產生資金排擠效應，瓜分其餘中概股的市場資金，部分市場人士也擔憂，這類超級獨角獸的上市熱潮，可能預示著此輪晶片股漲勢已達階段性頂部。

然而從長遠來看，這筆募集資金將大為提升中國企業與全球對手競爭的底氣，並為整個半導體產業鏈帶來實質助益。

光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny Ng）認為：「雖然晶片股因預期心理而已提前大漲，但如果長鑫存儲最終的發行定價高於預期，將可望進一步推升整個板塊的估值。」他並將此 IPO 視為「中短期的利多催化劑」。

根據彭博彙整的數據顯示，中國晶片股近期的交易市況近乎狂熱，中證資訊技術指數本月的成交量飆升至歷史新高，幾乎佔了整個市場總成交額的近 5 成。

與此同時，寒武紀與中芯國際等個股估值也快速攀升，預估本益比已超過 100 倍。

華為技術突破 成另一張王牌

除了 IPO 題材，華為最新發表的「韜（τ）定律」半導體新架構，同樣在市場上掀起熱烈討論。

這項全新架構標榜能擺脫對最昂貴半導體製造設備的依賴；華為更定下目標，預計在 2031 年前利用該技術量產先進的 1.4 奈米晶片。

路博邁投資組合經理 Yan Taw Boon 表示，「這是一個巨大的突破，為整個中國半導體產業樹立了積極奮鬥的目標。

這是一項重大突破，為整個中國半導體產業樹立了積極目標。未來最重要的觀察重點，在於中國晶片企業。

他進一步指出：「最關鍵的催化劑在於，中國晶片製造商能否加快搶占市占率，並透過提升本土半導體產品採用率，擴大可服務市場規模。」

隨著全球市場對 AI 支出可持續性的擔憂與日俱增，這種以「成本控制」為核心導向的技術進步，或許將成為中國半導體企業的一大優勢。