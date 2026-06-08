鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-09 07:30

《CNBC》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳拒絕了美國參議員沃倫 (Elizabeth Warren) 的邀請，不會出席本周四參議院銀行委員會 (Senate Banking Committee) 聽證會。隨著國會加強審視輝達在中國的業務，以及其在全球 AI 熱潮中的核心地位，該公司正面臨愈來愈大的政治壓力。

黃仁勳的決定意味著，AI 產業最具影響力的企業領袖之一，將不會參與這場聚焦美國 AI 發展、創新、普及化與科技領導地位的聽證會。

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沃倫先前邀請黃仁勳說明輝達在中國市場的業務，以及對美國出口管制政策的看法。這些規定限制先進美國技術出口至海外。黃仁勳則回覆表示，他「無法出席」。

此事凸顯輝達在華府面臨的壓力日益增加。美國政策制定者正辯論，先進 AI 晶片究竟應該更廣泛銷售至全球市場，還是應進一步限制出口，以防中國及其他美國競爭對手取得相關技術。

這項議題也是美國總統川普 5 月訪問北京、會晤中國國家主席習近平時的重要議題之一，而黃仁勳當時也是隨行企業高層之一。

沃倫在聲明中表示，「我感謝黃先生的回覆，但美國人民有權在公開場合獲得答案。輝達正處於關於 AI、經濟競爭力及國家安全等重大議題的核心位置。如果黃先生有時間參加海湖莊園 (Mar-a-Lago) 每人 100 萬美元的晚宴，也有時間飛到中國與習近平會面，那麼他理應能抽空回答國會的問題。」

黃仁勳：歡迎議員到輝達總部交流

根據黃仁勳致沃倫信函，他雖婉拒出席題為「AI 與美國夢：促進創新、可負擔性與美國主導地位」(AI and the American Dream: Promoting Innovation, Affordability, and American Dominance) 的聽證會，但表示輝達肯定委員會對此議題的關注。

黃仁勳寫道，「十多年前，輝達為美國研究人員設計、打造並交付了第一台 AI 超級電腦。自那時起，我們一直致力於讓美國研究人員、學術界、新創公司與企業站在 AI 技術發展最前線。」

黃仁勳強調，「美國在 AI 領域的領導地位並非理所當然，但我們對未來充滿信心，也相信美國體制。」

他並邀請沃倫及委員會成員前往加州聖塔克拉拉 (Santa Clara) 輝達總部參訪，「討論我們的技術、美國 AI 生態系，以及如何支持美國維持 AI 領導地位。」

身兼川普科技顧問委員會成員的黃仁勳，多次呼籲美國政府允許本土企業繼續參與中國市場競爭。

他去年 12 月曾表示，「我們應該確保美國企業擁有最好的、最多的、最先進的技術。」同時指出，「我們應該向中國市場提供我們所能提供的最具競爭力晶片。」