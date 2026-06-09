鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 21:17

台股市場再傳巨額違約交割事件！台灣證券交易所與櫃買中心今 (9) 日傍晚公告，集中市場與櫃買市場雙雙出現投資人「翻車」，其中，連接器廠佳必琪 (6197-TW) 違約交割金額將近 1.5 億元，快閃記憶體控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 也被通報，兩檔違約交割金額合計高達 1 億 7234 萬元，引發市場高度關注。

證交所公告，上市公司佳必琪本次違約交割申報證券商為新光證券，金額高達 1 億 4950 萬元，根據 T+2 機制，實質交易日期應落在上周五 (6/5)。佳必琪近期股價波動劇烈，市場人士推測，不排除是有當沖客或短線投資人槓桿操作失控，導致交割款項不及調度而爆出巨額違約。

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無獨有偶，櫃買中心今天也公告上櫃股票違約交割，群聯爆出 2284 萬 200 元違約交割，由國泰證券敦南分公司、台新證券潮州分公司兩家共同通報。

業界人士分析，同一檔個股在不同券商同時爆出違約，通常意味著該名投資人採取了跨券商的下單策略，最終因資金斷頭導致違約。