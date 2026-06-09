韋僑出貨續旺 5月營收1.64億元改寫次高 估Q2營收將連三登頂

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-09 18:21

無線射頻 RFID 解決方案供應商韋僑科技 (6417-TW) 遷入新廠的綜效正在高度發揮，且醫療應用需求回升挹注，單季營收已在 2025 年第四季及 2026 年首季連續創新高，韋僑今 (9) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收以 1.64 億元改寫歷史次高，年增 22.38%，1-5 月營收 7.86 億元，年增 18.27%。

韋僑董事長曾穎堂(左)及總經理江鴻佑。(鉅亨網記者張欽發攝)

韋僑在 4 月營收 1.73 億元加上 5 月 1.64 億元億營收，預估 2026 年第二季業績將還有新突破，將呈現連續三季改寫歷史新高的業績表現。推出於於 Ambient IoT 的 BLE TAG 新產品，預計 2026 年下半年出貨將呈現倍數成長。

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韋僑 2026 年第一季持續繳出亮眼營運成果。受惠工業應用需求穩定增溫、消費應用新產品量產，營收 4.28 億元，毛利率 34.57%，季增 2.01 個百分點，年增 2 個百分點，第一 季稅後純益 7079 萬元，創季增 5.97%，年增 32.06%，每股純益 1.67 元。

同時以韋僑的訂單及出貨而言，2026 年第二季可望續創新高。全年營收將突破 2025 年營收歷史新高的 16.07 億元水準。

韋僑的無線射頻 RFID 解決方案醫療應用需求正在明顯回升，同時，在韋僑科技預計將進一步在大股東希華 (2484-TW) 的全力協助開拓日本市場，在日本設立生產線以在地法人型態搶攻境內醫、藥品界對 RFID 解決方案需求。韋僑科技對於赴日本龐大醫藥市場的 RFID 解決方案生產，預計在 2028 年進入量產。

韋僑科技將快速切人日本醫藥市場，主要在於大股東希華晶體 2000 年日本承接自日本明電株式會社的既有日本希華公司全力協助，有助於韋僑在日本當地快速成立現地法人、運用既有人員、設施投入產品生產及認證。

希華是韋僑的最大法人股東，對韋僑 13.63%，希華董事長曾穎堂同時是韋僑的董事長。

同時，韋僑科技對日本市場的攻略已經展開部署，將在本月 15 日在日本電裝株式會社的協助之下，在日本召開 醫、藥品界對 RFID 應用及解決方案召開相關 研討會。韋僑持續受惠全球醫藥圈推動由條碼 (Barcode) 向 RFID 轉換，預估 2026 年出貨將明顯成長，