〈韋僑營運展望〉接單及出貨持續走高 第二季營收將連三登頂
鉅亨網記者張欽發 台北
無線射頻 RFID 解決方案供應商韋僑科技 (6417-TW) 遷入新廠的綜效正在高度發揮，且醫療應用需求回升挹注，單季營收已在 2025 年第四季及 2026 年首季連續創新高，同時，本季業績將還有新突破。推出應用於於 Ambient IoT 的 BLE TAG 新產品，預計下半年出貨將呈現倍數成長。
而韋僑 2026 年第一季持續繳出亮眼營運成果。受惠工業應用需求穩定增溫、消費應用新產品量產，營收 4.28 億元，毛利率 34.57%，季增 2.01 個百分點，年增 2 個百分點，第一 季稅後純益 7079 萬元，創季增 5.97%，年增 32.06%，每股純益 1.67 元。
同時，韋僑在生產及接單順暢挹注之下，2026 年 4 月營收並以 1.73 億元創新高，月增 8.93%，年增 22.98%；1-4 月營收 6.01 億元，年增 17.82%。同時，韋僑因應市場新需求，推出應用於於 Ambient IoT 的 BLE TAG 新產品，預計 2026 年下半年出貨將呈現倍數成長。
而韋僑科技在 2026 年 5 月營收也有高成長，將僅略次於前月水準而爲歷史次高，以韋僑的訂單及出貨而言，2026 年第二季可望續創新高。全年營收將突破 2025 年營收歷史新高的 16.07 億元水準。
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