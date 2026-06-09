營收速報 - 尚茂(8291)5月營收33萬元年增率高達110.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為232萬元，累計年增率214.77%。
最新價為57.6元，近5日股價下跌-40.83%，相關電子零組件類指數下跌-9.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|33萬
|110%
|-63%
|26/4
|90萬
|345%
|79%
|26/3
|50萬
|401%
|8%
|26/2
|46萬
|214%
|249%
|26/1
|13萬
|1%
|-80%
|25/12
|67萬
|69%
|450%
尚茂(8291-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔電路基板及黏合膠片之製造加工、買賣業務。前項零配組件之製造加工買賣業務。前各項產品之進出口國內外廠商產品之代理經銷。(許可業務除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 日月光投控(3711)5月營收630.33億元年增率高達28.57％
- 營收速報 - 晶彩科(3535)5月營收1.11億元年增率高達2229.03％
- 營收速報 - 艾訊(3088)5月營收8.60億元年增率高達49.04％
- 營收速報 - 佰鴻(3031)5月營收1.19億元年增率高達32.23％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇