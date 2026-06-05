〈韋僑營運展望〉切入日本醫、藥品界對RFID需求 希華也來幫一把
鉅亨網記者張欽發 台北
RFID 解決方案供應商韋僑科技 (6417-TW) 遷入新廠的綜效正在高度發揮，且醫療應用需求回升，同時，在韋僑科技預計將進一步在大股東希華 (2484-TW) 的全力協助開拓日本市場，在日本設立生產線以在地法人型態搶攻境內醫、藥品界對 RFID 解決方案需求。
韋僑科技對於赴日本龐大醫藥市場的 RFID 解決方案生產，預計在 2028 年進入量產。
韋僑科技將快速切人日本醫藥市場，主要在於大股東希華晶體 2000 年日本承接自日本明電株式會社的既有日本希華公司全力協助，有助於韋僑在日本當地快速成立現地法人、運用既有人員、設施投入產品生產及認證。
希華是韋僑的最大法人股東，對韋僑 13.63%，希華董事長曾穎堂同時是韋僑的董事。
同時，韋僑科技對日本市場的攻略已經展開部署，將在本月 15 日在日本電裝株式會社的協助之下，在日本召開 醫、藥品界對 RFID 應用及解決方案召開研討會。
韋僑持續受惠全球醫藥圈推動由條碼 (Barcode) 向 RFID 轉換，預估 2026 年出貨將明顯成長，
更進一步來看，在美國 FDA 所推動《藥品供應鏈安全法案》（DSCSA）要求醫療產品進行序號化（serialization），以強化溯源與防偽；歐盟也將於 2027 年實施「數位產品護照」（DPP），要求產品具備可追溯的完整資訊。這兩項國際法規將成為 RFID 快速成長的長期驅動力，韋僑可望在此浪頭下持續成長。法人認為，在原有 RFID TAG 與 Label 產品持續增加滲透率以及新產品導入下，推升 2026 年全年獲利成長。
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