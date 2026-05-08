韋僑首季財報稅後賺7079萬元創新高EPS1.67元 4月營收也登頂

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-08 14:56

RFID 解決方案供應商韋僑科技 (6417-TW) 遷入新廠的綜效在高度發揮，且醫療應用需求回升挹注，繼 2025 年營收達 16.08 億元創新高後，公布 2026 年首季財報獲利，稅後純益 7079 萬元，季增 5.97%，年增 32.06%，每股純益 1.67 元。

韋僑科技總經理江鴻佑。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，韋僑在生產及接單順暢挹注之下，2026 年 4 月營收並以 1.73 億元創新高，月增 8.93%，年增 22.98%；1-4 月營收 6.01 億元，年增 17.82%。同時，韋僑因應市場新需求，推出應用於於 Ambient IoT 的 BLE TAG 新產品，預計 2026 年下半年出貨將呈倍數成長。

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韋僑 2026 年第一季持續繳出亮眼營運成果。受惠工業應用需求穩定增溫、消費應用新產品量產，營收 4.28 億元，毛利率 34.57%，季增 2.01 個百分點，年增 2 個百分點，第一 季稅後純益 7079 萬元，季增 5.97%，年增 32.06%，每股純益 1.67 元。

韋僑 RFID LABEL 產品在客戶去年完成庫存調整後，2026 年開始正常拉貨，加上醫療大客戶持續推動由條碼 (Barcode) 向 RFID 轉換，2026 年出貨將明顯成長。在 RFID TAG 方面，在關稅干擾因素底定後，美系工業用客戶下單量持續增加，加上消費應用因新專案量產啟動，銷售金額亦持續增加，三大業務同步推升公司營運動能。

法人指出，5 月 4 日在全球電商龍頭推出了一項新的物流服務 ASCS，提供其他公司使用供應鏈和配送的「完整組合」。這項服務主要是將現有空運、海運、卡車運輸和最後一哩配送在內的產品組合，整合進一個全新的套裝服務中，並提供一套從運送到庫存到生產決策協助判斷系統，物流運輸的即時追蹤，提升運輸物品 Item level 可視化成為必要發展趨勢，因應此需求推出而韋僑科技推出應用於於 Ambient IoT 的 BLE TAG 新產品，預計下半年將呈倍數成長。