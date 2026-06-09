鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-06-09 16:31

中國 A 股三大指數今 (9) 日攜手向上反彈，滬指終止連 3 日跌勢，收復 4000 點大關，且以美元計價的中國 5 月出口額年增 19.4%，進口額年增 27.4%，雙雙超出市場預期。

〈陸股盤後〉半導體、被動元件、PCB族群領漲 滬指重返四千關 終止三連跌(圖:shutterstock)

上證指數今日收高 1.28% 至 4010.03 點，深證成指收紅 3.02% 至 15268.71 點，創業板指收漲 3.93% 至 3961.75 點，滬深兩市成交額達人民幣 2.64 兆元，較昨日量縮約 1524 億元。

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盤面上，半導體、算力硬體產業鏈大幅反彈，亞翔集成連 2 日亮燈漲停，新萊應材、聖暉集成漲停；類比晶片概念股震蕩走高，傑華特、富創精密、同宇新材漲停；半導體矽片族群快速拉升，TCL 中環、西安奕材、滬矽產業漲停；PCB 族群反覆走強，金安國紀連 2 日漲停作收，山東玻纖、巨集昌電子等多股漲停；被動元件族群再度活躍，整體類股漲幅超過 8%，利和興、風華高科、雙星新材、東材科技、博遷新材漲停；光纖概念股午後爆發，亨通光電、長飛光纖、太辰光、聯特科技、長芯博創、德科立、大唐電信、長江通關等漲停。

下跌個股方面，煤炭股跌幅靠前，油服工程、白酒等族群亦表現低迷；油氣股震蕩調整，大有能源跌停，通源石油、潛能恆信、中曼石油紛紛下挫；大有能源跌停；食品飲料族群表現不佳，金徽酒、惠泉啤酒、鹽津舖子、酒鬼酒等跌超 4%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3320 檔股票上漲，2045 檔下跌，平盤 156 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 237 檔股票漲幅在 9% 以上，23 檔股票跌幅在 9% 以上。

財信證券表示，對於 A 股後市，儘管短期波動可能加大，但不必過於悲觀。一方面是當前海外主要市場以流動性趨緊下的殺估值為主，全球 AI 產業向好趨勢未發生根本變化，科技線績效仍有支撐，加上中國國內流動性相對偏寬鬆，對 A 股有望影響較小；另一方面是 A 股已先於美、日、韓等股市震盪整理一段時間，做空動能前期已得到一定釋放，籌碼換手也更加充分，但整體來看，目前全球股市處於動盪時期，A 股當日未能走出獨立行情，短期恐怕也將處於震盪整理過程中，因此短期內，建議投資者以觀察和防守為主，靜待指數出現企穩迴暖信號。中期來看，本月市場將面臨國內外科技巨頭密集上市、Fed 利率不確定性增加、「世足賽」效應、半年末的資金考核等多重擾動因素，AI 科技股存在流動性及情緒面的短暫壓制，估值將階段性承壓，但 AI 產業高景氣趨勢仍在延續。

中原證券指出，影響近期全球市場大幅波動的主要因素包括，美國 5 月非農就業數據遠超預期，市場對 Fed 今年升息預期升溫，中東地緣緊張局勢再度升級，進一步壓制全球風險偏好。市場短期仍處調整期，外部擾動密集釋放，A 股可能延續震盪格局。