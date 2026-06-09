鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-09 17:25

博投信旗下首檔台股主動式 ETF 00404A－聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF 於今 (9) 日正式掛牌上市。在 AI 浪潮席捲全球之際，該基金掛牌首日表現亮眼，開盤 9.63 元後即一路走高，收在 9.96 元，漲幅 3.43%，成功擊敗大盤及權值股走勢。該檔 ETF 前十大持股佔投資組合 55-60%，電子類股即佔 8 成，其中包括股王信驊（5274-TW）及權王台積電 (2330-TW)(TSM-US)。

聯博投信董事長翁振國於掛牌儀式上感性表示，身為在台 26 年的香港人，他見證到台灣成為全球 AI 產業鏈中關鍵角色的光輝成就，如近期全球科技巨頭如黃仁勳、蘇姿丰、基辛格等齊聚台灣 COMPUTEX，顯示台灣在 AI 供應鏈的集中度是世界罕見的，而護國神山台積電更已成為亞洲最大的公司之一。

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翁振國強調，聯博秉持著「把世界最好的帶到台灣」的承諾，利用聯博美國總部多年在選擇權權利金（Option Premium）交易的豐富經驗，設計出這款具備差異化、兼顧「成長」與「收益」的主動式產品，希望為投資人創造穩健的現金流與增值潛力。

針對台股後市，聯博投信副總經理林炳魁分析，本波台股多頭行情由基本面支撐，目前多頭僅持續約 14 個月，對比歷史平均 29 個月的上漲週期，顯示台股仍處於產業成長循環的中段。也進一步指出，目前台股企業獲利強勁，今年獲利增長預期超過 37%，4 月營收年增率更突破三成，許多公司的營收與獲利都在創創新高。

在選股策略上，林炳魁強調 00404A 並非只盯著台積電，而是透過主動選股挖掘「隱形冠軍」。目前布局以科技類股為核心（佔比約 86%），包含半導體、AI 伺服器、電源、散熱及 PCB 等次產業，前十大持股涵蓋台積電、聯發科、廣達、台達電、奇鋐等核心企業。此外，基金也適度配置金融股與航運股，例如受惠於台股成交天量與 ETF 發行熱潮的券商與保險商，以及營收表現優異、評價面相對合理的航運族群。

針對投資人最關心的收益部分，林炳魁揭示 00404A 獨特的「三維度收益」策略：

股息收益： 在 6 至 9 月除權息旺季，主動配置約 20% 至 30% 的「動能收益股」以領取優渥股息。 選擇權權利金： 運用聯博獨家的賣出選擇權策略增加收益潛力。 資本利得： 掌握台股長期成長的資本增值空間。

特別的是，為了避免賣出選擇權可能犧牲的參與度，林炳魁透露 00404A 採取了更細緻的操作，透過「台指期貨」將市場參與度加回來，確保投資組合不因追求收益而降低市場的上漲動能，這也是聯博主動式 ETF 與同業的主要差異化所在。

林炳魁總結，00404A 透過七大選股因子與動態調整機制，解決了傳統高股息 ETF 潛在成長力較低，以及市值型 ETF 收益不足的痛點。在台股創高、類股輪動加劇的環境下，主動選股的靈活性將是掌握 AI 生態系與除權息行情的關鍵利器。