鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 20:16

證交所 5 月熱門 ETF 定期定額排行出爐，國民 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 以月增 8.3 萬，總交易戶數突破 109 萬，持續推升新高紀錄，市值型 ETF 龍頭地位屹立不搖。值得注意的是，台股 6/8 重挫吸引低接資金湧入，0050 單日淨申購金額 277 億元創歷史次高紀錄。

另一檔近期獲市場關注的元大台灣 50 正 2(00631L-TW)，6/8 同步獲 147 億元歷史新高淨申購，顯示市值型 ETF 吸引力持續擴散。

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據證交所 5 月統計，ETF 定期定額交易戶數前二十大合計成長 17.7 萬，個股定期定額交易戶數前二十大戶數則減少 8,194，個股投資人轉向 ETF 趨勢延續。ETF 中，0050 月增 8.3 萬、0056 月增 1.4 萬，熱度高居不下。

法人分析，市值型 ETF 近年來的亮眼表現持續吸睛，其中 0050 為市場純粹的市值型代表，擁有絕不錯過台股長期行情特色，已成為小資、兒童存股的標配投資，同時也是市場逢低加碼首選。

此外，近期金管會開放國內股票型基金及主動式 ETF，單一持股上限限制，市場關注資金轉由大型權值股集中，而 0050、00631L 將有望優先受惠下，兩檔商品的績效表現值得期待。