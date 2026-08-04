鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-04 19:42

總統賴清德今 (4) 日頒授美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾 (Michael McCaul)「大綬景星勳章」，表彰其長年深化台美關係、維護台海和平穩定所做的卓越貢獻。麥考爾則表示，去 (2025) 年 12 月，美國國會批准了史上最大金額、價值 110 億美元的對外軍售，他有信心，美國總統川普很快將向國會提出另一項軍售案，提供價值 140 億美元的關鍵軍事防衛裝備。

賴清德表示，這枚勳章承載著台灣人民最誠摯的敬意，也象徵台美之間深厚的情誼。台灣堅守民主防線，也深信和平靠實力，實力必須建立在堅定的自我防衛決心之上，他特別感謝麥考爾長期支持臺灣提升國防力量，除了敦促美國行政部門加速交付對台軍售武器裝備，今 (2026) 年也與美國國會跨黨派議員一起支持台灣推動國防特別預算。這些具體行動充分展現美國國會對台灣安全的堅定承諾，

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賴清德指出，台灣會持續推動國防改革、強化不對稱戰力、建立無人機攻防體系，並提升全社會防衛韌性，期待與美國深化合作，從軍事採購進一步走向共同研發、共同生產，攜手維護印太地區和平與穩定。

賴清德也提到，台美夥伴關係也正向經貿及科技領域加速拓展，麥考爾代表的德州，是美國重要的能源與科技產業重鎮，去年台灣是德州第七大出口市場，台灣與德州的經貿交流及產業合作，也已成為台美關係持續深化的重要力量，台灣希望持續增進與美國的關係，以更堅定的力量守護和平，以更緊密的合作創造繁榮。

麥考爾則重申，美國國會在 1979 年制定的《台灣關係法》至今依然堅實存在，是雙邊關係的根本基礎，美國必須提供臺灣防衛性武器，美國也正實踐這項承諾，美國政策絕不允許因為美中外交關係而影響對台軍售。

麥考爾也分享近期前往烏克蘭戰區，觀察到無人機科技及生產能力，相信這是對於台灣未來的存亡至關重要，並鼓勵台灣與其他已成功創新，能應對現代戰爭挑戰的民主國家合作。