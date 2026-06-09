鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-09 18:27

行政院長卓榮泰今（9）日出席台鐵公司 115 年鐵路節慶祝大會暨台鐵 139 周年活動。卓榮泰在會中帶來政策紅包，宣布已正式核准台鐵主管職務加給表修正草案，主管加給將由現行的 8 級調增為 12 級，且調整原則為愈基層的主管調幅愈大，並追溯至今年 6 月 1 日起正式實施，期盼藉此實質待遇調整，吸引更多年輕人才並鼓勵同仁勇於任事，全力帶領台鐵邁向「雙鐵雙核心」的新時代。

卓榮泰指出，台鐵與國人生活密不可分，不論是平日通勤、返鄉打拚，或是面臨天然災害時的緊急疏運，台鐵都展現出極高的營運韌性。他特別提到，政府非常感謝台鐵企業工會長期擔任勞資與政府間的溝通橋梁，在支持政府施政與爭取員工權益間取得平衡。

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為了進一步提升台鐵公司化後的營運效率，並落實各項安全防護與告警系統的建置，交通部特別陳報主管職務加給表的修正案，透過扁平化的調整原則，給予基層主管更實質的薪資照顧，這也將作為未來軍公教人員調薪時，採取基層調幅較高原則的重要參考。

在地方交通建設方面，全台各地目前正積極推動多項車站、鐵路高架化與地下化等重大工程，以達到平交道安全、都市縫合及提升交通效率等三大目標。對此，卓榮泰坦言，依現行中央與地方的財政結構來看，政府若要如同過去般百分之百大力支持地方政府的鐵道工程，在財政上確實面臨一定的考驗與困難。不過，行政院目前正積極與相關部會尋找可行之道與財政平衡點，針對全台各地計畫中、尚未核定，或已核定但仍未有預算支持的鐵道項目進行通盤研議，將在不影響工程推動的原則下，以更快速、更有效率的方式促進地方交通建設。

針對國家整體的交通長遠布局，卓榮泰強調，台鐵與高鐵同為國家最核心的交通動脈，未來雙鐵必須進行高度融合。以高鐵南延屏東案為例，未來的六塊厝車站將會與高鐵屏東站特定區進行共構，並在高鐵沿線之外重新配置台鐵的運輸功能，這正是台鐵邁向雙鐵雙核心新時代的關鍵指標。政府未來將持續全力協助台鐵進行公司型態轉換與薪資待遇調整，配合交通部現階段全力推動的 4 個 90 分鐘生活圈計畫，包含台北至高雄、高雄至台東、台東至花蓮、花蓮至台北各 90 分鐘的運輸動脈，雙軌並進帶動台灣整體的經濟與交通發展。