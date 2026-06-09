鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院長卓榮泰今（9）日出席台鐵公司 115 年鐵路節慶祝大會暨台鐵 139 周年活動。卓榮泰在會中帶來政策紅包，宣布已正式核准台鐵主管職務加給表修正草案，主管加給將由現行的 8 級調增為 12 級，且調整原則為愈基層的主管調幅愈大，並追溯至今年 6 月 1 日起正式實施，期盼藉此實質待遇調整，吸引更多年輕人才並鼓勵同仁勇於任事，全力帶領台鐵邁向「雙鐵雙核心」的新時代。
卓榮泰指出，台鐵與國人生活密不可分，不論是平日通勤、返鄉打拚，或是面臨天然災害時的緊急疏運，台鐵都展現出極高的營運韌性。他特別提到，政府非常感謝台鐵企業工會長期擔任勞資與政府間的溝通橋梁，在支持政府施政與爭取員工權益間取得平衡。
為了進一步提升台鐵公司化後的營運效率，並落實各項安全防護與告警系統的建置，交通部特別陳報主管職務加給表的修正案，透過扁平化的調整原則，給予基層主管更實質的薪資照顧，這也將作為未來軍公教人員調薪時，採取基層調幅較高原則的重要參考。
在地方交通建設方面，全台各地目前正積極推動多項車站、鐵路高架化與地下化等重大工程，以達到平交道安全、都市縫合及提升交通效率等三大目標。對此，卓榮泰坦言，依現行中央與地方的財政結構來看，政府若要如同過去般百分之百大力支持地方政府的鐵道工程，在財政上確實面臨一定的考驗與困難。不過，行政院目前正積極與相關部會尋找可行之道與財政平衡點，針對全台各地計畫中、尚未核定，或已核定但仍未有預算支持的鐵道項目進行通盤研議，將在不影響工程推動的原則下，以更快速、更有效率的方式促進地方交通建設。
針對國家整體的交通長遠布局，卓榮泰強調，台鐵與高鐵同為國家最核心的交通動脈，未來雙鐵必須進行高度融合。以高鐵南延屏東案為例，未來的六塊厝車站將會與高鐵屏東站特定區進行共構，並在高鐵沿線之外重新配置台鐵的運輸功能，這正是台鐵邁向雙鐵雙核心新時代的關鍵指標。政府未來將持續全力協助台鐵進行公司型態轉換與薪資待遇調整，配合交通部現階段全力推動的 4 個 90 分鐘生活圈計畫，包含台北至高雄、高雄至台東、台東至花蓮、花蓮至台北各 90 分鐘的運輸動脈，雙軌並進帶動台灣整體的經濟與交通發展。
最後，面對近期氣候不穩定與西南氣流帶來的豪雨威脅，卓榮泰指出，包含中央氣象署、經濟部水利署與農業部等相關部會皆已啟動豪雨應變機制與土石流防範措施，政府將以最高警覺將天災損失降到最低。同時，他也提及目前行政院送至立法院的今年度預算尚未審議通過，導致第一預備金、第二預備金及災害準備金無法正常動支，雖然緊急情況下仍可先行支用，但他仍期盼各項預算能儘速在立法院通過，讓政府得以全速展開對國家發展與災害救助的必要支持。
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