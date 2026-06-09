科技股強勁反彈帶動加密市場回穩 比特幣於6.3萬美元關口徘徊
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
比特幣在一度跌破 6 萬美元後，本周觸底回彈，周二 (9 日) 穩定在 63,000 美元上方。儘管與強勢反彈的 AI 科技股相比，加密貨幣的回升力道顯得較為緩慢，但市場的恐慌情緒已明顯降溫。
數據顯示，比特幣的「恐慌指標」——Volmex 30 天隱含波動率指數 (BVIV)，已從上周五接近 60% 的高點大幅降至 47%。這項指標的下降反映出市場對沖風險的期權買入需求正在冷卻，投資者開始消化前期的跌幅，市場可能正進入一個更為穩健的交易階段。
近期 AI 與半導體類股的反彈，包括輝達與 SK 海力士的合作以及 Apple 的 AI 布局，帶動了那斯達克 100 指數與亞太股市上揚。然而，加密貨幣並未完全同步跟上這波熱潮。 比特幣 24 小時內僅微漲約 0.8%，以太幣上漲 1.8%，而 BNB 與 Solana 表現稍好，漲幅約 2.3%。
市場信心的回升部分得益於重要機構的增持。Strategy (MSTR-US) 公司披露以約 1.01 億美元的價格再次購入 1,550 枚比特幣，使其總儲備量達到 845,256 BTC。儘管公司目前的平均持倉成本 (約 75,680 美元) 高於現價，但此次「抄底」行動仍被視為對長期價值的肯定。
此外，中東局勢的緩和也提振了風險資產的偏好。在川普呼籲停火後，伊朗與以色列雙方均表示將暫緩軍事行動，這有效緩解了市場因戰爭疑慮而產生的避險情緒。
儘管價格回穩，但壓力依然存在。美國現貨比特幣 ETF 上周錄得 17.2 億美元的淨流出，為 14 個月來最大規模，顯示機構投資者在通膨與地緣政治風險下顯得更為謹慎。此外，加密產業的安全問題也再被提及，如 Humanity Protocol 因私鑰遭駭導致代幣暴跌超過 80%，提醒投資者市場仍充滿變數。
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